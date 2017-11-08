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01:35 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты сборной Канады обыграли команду Швейцарии в матче Кубка Карьяла

МОСКВА, 9 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты сборной Канады обыграли команду Швейцарии в вынесенном матче первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в швейцарском Биле, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) в пользу канадцев. У победителей отличились Жильбер Брюле из «Куньлуня» (29-я минута), Эрик О′Делл из «Сочи» (36) и форвард магнитогорского «Металлурга» Мэтт Эллисон (37). У хозяев шайбы забросили Михаэль Фора (26) и Ромен Лёффель (59).

В следующем матче турнира сборная Канады сыграет 10 ноября с командой Швеции, а швейцарцы в тот же день встретятся с чехами.

Участие сборных Швейцарии и Канады в Евротуре стало возможным после изменения формата турнира перед стартом нынешнего сезона.

Швейцария 2:3
(0:0, 0:0, 0:0)
Канада
8.11.2017, 22:15 основной раунд: Кубок Карьяла
Вратари
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
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Автогол
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