Хоккеисты сборной Канады обыграли команду Швейцарии в матче Кубка Карьяла

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в швейцарском Биле, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) в пользу канадцев. У победителей отличились Жильбер Брюле из «Куньлуня» (29-я минута), Эрик О′Делл из «Сочи» (36) и форвард магнитогорского «Металлурга» Мэтт Эллисон (37). У хозяев шайбы забросили Михаэль Фора (26) и Ромен Лёффель (59).

В следующем матче турнира сборная Канады сыграет 10 ноября с командой Швеции, а швейцарцы в тот же день встретятся с чехами.