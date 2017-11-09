Сборная под дамокловым мечом

Источник: Спорт-Экспресс

НЕ ДО ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Забудьте о тех, кто считает Евротур заурядным и местами унылым действом. Сейчас даже его критики обязаны засунуть свои языки куда подальше. Отказ НХЛ от поездки в Корею сделал олимпийский сезон сборных как минимум любопытным, как максимум — интригующим.

Почти все кандидаты за исключением пары-тройки представителей студенческого хоккея, которых держат в уме сборные Канады и США, выступают в Европе. До начала главного турнира четырехлетия времени остается не очень много, поэтому о каких-либо экспериментах речи не может быть по определению.

Вариант, когда Олег Знарок звал на этап Евротура по десятку дебютантов, а в команде была всего пара игроков старше 23 лет, отложен до других времен. Сейчас в Хельсинки отправилась команда, процентов на 85−90 приближенная к олимпийской версии. Получили возможность отдохнуть и поправить здоровье ветераны Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Еще человек пять, по словам Знарка, остаются претендентами на поездку в Пхенчхан, но сейчас их отправили во вторую сборную к Олегу Браташу.

Заявка не резиновая, поэтому взять всех на Кубок «Карьяла» не получится чисто физически. Все это убедительно свидетельствует о том, что предстоящие матчи будут иметь серьезное значение. Пара ошибок — и вместо тебя на Олимпиаду отправится другой. То же самое можно сказать и про остальные сборные. Разве что конкуренция в некоторых командах, кажется, будет еще выше, чем в российской.

Другое важное изменение, связанное с Олимпиадой, касается формата этапов. Вместо привычных матчей с участием всего четырех сборных — России, Швеции, Финляндии и Чехии — добавились Швейцария и Канада. В рамках одного этапа каждая из команд проведет по три матча. Во вторник российские игроки, с которыми довелось пообщаться в рамках открытой тренировки в Новогорске, несколько сокрушались из того, что они в Хельсинки не сыграют с канадцами. Такая возможность им представится только в декабре на московском турнире. Сейчас помимо финнов нашу команду в качестве соперников ждут швейцарцы и чехи. Два «новичка» разбавят собой привычный евротуровский междусобойчик, что опять же должно поднять значимость матчей.

Павел ДАЦЮК (слева) и Илья КОВАЛЬЧУК не сыграют на Кубке «Карьяла» | Источник: Спорт-Экспресс

НУЖЕН КОМПРОМИСС

Ориентировочные варианты олимпийского состава, обсуждение последних мест в заявках, за которые развернется серьезная борьба — все это очень хорошо, даже интересно, если бы не старая история с допинговым «домогательством» по отношению к России.

Хоккей Еврохоккейтур 2017-2018 Кубок Карьяла, 9.11.2017, 19:30 Финляндия - Россия -

С хоккеем, точнее его мужской частью, она никак не связана. Но если в начале декабря МОК примет решение о допуске нашей команды в Корею только под нейтральным флагом, то хоккейная сборная, как и любая другая, туда точно не поедет. Такова официальная позиция российских властей на данный момент. Это автоматом приведет к игнорированию Олимпиады со стороны КХЛ, которая не отпустит своих игроков в Корею. Президент лиги Дмитрий Чернышенко уже заявил о реальности такого решения.

Возможно, столь жесткий подход подтолкнет олимпийских чиновников к компромиссному решению, чтобы не превращать хоккейный турнир в Пхенчхане в третьесортное событие. Если самого худшего избежать не удастся, то до весны единственным заслуживающим вниманием событием в международном хоккее станет молодежный чемпионат мира.