Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Эксперты рассказали, что случится с курсом рубля в ноябре
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто Мэйпл Ливз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
04:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Хоккей. Европа
8.11
Швейцария2
Канада3
Хоккей. Европа
8.11
Швеция5
Чехия3
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. Европа
19:30
Финляндия
Россия
Все события
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Глушаков и Зобнин — в общей группе
Дик Адвокат сообщил, что покинет сборную Нидерландов
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Кейт Мосс впервые за долгое время вышла в свет с женихом
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Почему врач вам не френд
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
11«Севилья» обыграла «Спартак» в Лиге чемпионов
14Сборная России: они сыграют против Месси
00:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная под дамокловым мечом

Сегодня наша национальная команда, чье участие на Олимпиаде в Пхенчхане оказалось под угрозой, начнет Кубок «Карьяла» матчем с хозяевами турнирами — финнами.

Источник: Спорт-Экспресс

НЕ ДО ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Забудьте о тех, кто считает Евротур заурядным и местами унылым действом. Сейчас даже его критики обязаны засунуть свои языки куда подальше. Отказ НХЛ от поездки в Корею сделал олимпийский сезон сборных как минимум любопытным, как максимум — интригующим.

Почти все кандидаты за исключением пары-тройки представителей студенческого хоккея, которых держат в уме сборные Канады и США, выступают в Европе. До начала главного турнира четырехлетия времени остается не очень много, поэтому о каких-либо экспериментах речи не может быть по определению.

Читайте также
Прав ли Знарок, не вызвав Маркова в сборную?

Вариант, когда Олег Знарок звал на этап Евротура по десятку дебютантов, а в команде была всего пара игроков старше 23 лет, отложен до других времен. Сейчас в Хельсинки отправилась команда, процентов на 85−90 приближенная к олимпийской версии. Получили возможность отдохнуть и поправить здоровье ветераны Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Еще человек пять, по словам Знарка, остаются претендентами на поездку в Пхенчхан, но сейчас их отправили во вторую сборную к Олегу Браташу.

Заявка не резиновая, поэтому взять всех на Кубок «Карьяла» не получится чисто физически. Все это убедительно свидетельствует о том, что предстоящие матчи будут иметь серьезное значение. Пара ошибок — и вместо тебя на Олимпиаду отправится другой. То же самое можно сказать и про остальные сборные. Разве что конкуренция в некоторых командах, кажется, будет еще выше, чем в российской.

Другое важное изменение, связанное с Олимпиадой, касается формата этапов. Вместо привычных матчей с участием всего четырех сборных — России, Швеции, Финляндии и Чехии — добавились Швейцария и Канада. В рамках одного этапа каждая из команд проведет по три матча. Во вторник российские игроки, с которыми довелось пообщаться в рамках открытой тренировки в Новогорске, несколько сокрушались из того, что они в Хельсинки не сыграют с канадцами. Такая возможность им представится только в декабре на московском турнире. Сейчас помимо финнов нашу команду в качестве соперников ждут швейцарцы и чехи. Два «новичка» разбавят собой привычный евротуровский междусобойчик, что опять же должно поднять значимость матчей.

Павел ДАЦЮК (слева) и Илья КОВАЛЬЧУК не сыграют на Кубке «Карьяла» | Источник: Спорт-Экспресс

НУЖЕН КОМПРОМИСС

Ориентировочные варианты олимпийского состава, обсуждение последних мест в заявках, за которые развернется серьезная борьба — все это очень хорошо, даже интересно, если бы не старая история с допинговым «домогательством» по отношению к России.

Хоккей
Еврохоккейтур 2017-2018
Кубок Карьяла, 9.11.2017, 19:30
Финляндия
-Россия-

С хоккеем, точнее его мужской частью, она никак не связана. Но если в начале декабря МОК примет решение о допуске нашей команды в Корею только под нейтральным флагом, то хоккейная сборная, как и любая другая, туда точно не поедет. Такова официальная позиция российских властей на данный момент. Это автоматом приведет к игнорированию Олимпиады со стороны КХЛ, которая не отпустит своих игроков в Корею. Президент лиги Дмитрий Чернышенко уже заявил о реальности такого решения.

Возможно, столь жесткий подход подтолкнет олимпийских чиновников к компромиссному решению, чтобы не превращать хоккейный турнир в Пхенчхане в третьесортное событие. Если самого худшего избежать не удастся, то до весны единственным заслуживающим вниманием событием в международном хоккее станет молодежный чемпионат мира.

Но пока ничего не решено, игроки и тренеры возможными санкциями голову и не забивают, готовясь к Кубку «Карьялы» в обычном режиме. Значит, за этим турниром и его участниками, которые мотивированы олимпийскими надеждами, следить надо обязательно. Тем более что в КХЛ уже началась рутина, и раньше весны возможны интриги сугубо локального значения. В национальном масштабе сейчас актуальна только сборная России.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Финляндия
НовостиМатчиСоставСтатистика
О чем говорили Вернблум и Карасев после матча
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014
Команды из разных частей света разыграют еще 6 путевок на ЧМ
WBC назначил Поветкину однолетний испытательный срок
Представлена гостевая форма сборной России на ЧМ-2018
Аленичев буксует: обзор 22-го тура ФНЛ
Месси: Я не решаю, кто из моих друзей будет играть в сборной
Спорт-Экспресс
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Управляющие компании будут составлять реестр жильцов и нанимателей
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь