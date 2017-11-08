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22:57 (мск), источник: ТАСС

Капризов считает, что должен улучшить свою игру для попадания на ОИ

ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноября. /ТАСС/. Форвард ЦСКА Кирилл Капризов считает, что должен работать над улучшением своей игры, чтобы попасть в состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане. Такое мнение он высказал журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду сборная России провела тренировочное занятие на «Хартвалл-арене» в Хельсинки перед стартовым матчем на Кубке Карьяла с командой Финляндии.

«Прекрасно чувствую себя в связке с [Владимиром] Ткачевым, у нас отличное общение и все хорошо по игре. Вспоминаю свою результативность на прошлых Шведских играх (Капризов сделал хет-трик в матче с командой Швеции — прим. ТАСС), такое вряд ли забудешь. У каждого бывает, когда понимаешь партнеров без слов», — сказал Капризов.

«Первый турнир в сезоне за сборную, надо выигрывать. Нужно каждый матч улучшать свою игру. Это просмотр перед Олимпийскими играми, но еще есть время, надо каждый день стараться и показывать свою игру, чтобы все получилось», — считает форвард.

На Кубке Карьяла российские хоккеисты сыграют с командами Финляндии (9 ноября), Швейцарии (11 ноября) и Чехии (12 ноября).

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