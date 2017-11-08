Гавриков рассказал, что ему комфортно играть с любым защитником сборной России

В среду сборная России провела тренировочное занятие на «Хартвалл-арене» в Хельсинки. Гавриков занимался в паре с Богданом Киселевичем (ЦСКА), с которым они играли вместе на чемпионате мира — 2017.
«Отлично чувствую себя в связке с Киселевичем, вспоминаем старые связи, проведем пару смен, и все будет хорошо. Да, по системе “плюс-минус” у нас на чемпионате мира было по восемь очков, но сейчас это уже в прошлом, сейчас новый турнир, готовимся по-новому. Комфортнее ли мне было бы играть с Войновым (защитник СКА — прим. ТАСС)? Мне удобно действовать с любым игроком обороны нашей команды, потому что все мастера и профессионалы», — сказал Гавриков.
«Атмосфера в раздевалке отличная, все готовятся к предстоящим играм. Наша сборная — это отличный сплав опыта и молодости», — добавил 21-летний защитник.
На Кубке Карьяла российские хоккеисты сыграют с командами Финляндии (9 ноября), Швейцарии (11 ноября) и Чехии (12 ноября).