Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вице-консул Польши: Львов– польский, а Украина оккупировала Крым
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
Наталья Водянова в комбинации удивила поклонников
Текущие события
Хоккей. Европа
1-й период
Швейцария0
Канада0
Хоккей. Европа
20:00
Швеция5
Чехия3
Хоккей. НХЛ
9.11
Торонто Мэйпл Ливз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
9.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
9.11
Сан-Хосе Шаркс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм ДаксОТ3
Лос-Анджелес Кингз4
Все события
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Глушаков и Зобнин — в общей группе
СМИ: Неймар симулировал травму, чтобы пропустить матч с «Анже»
Наталья Водянова в комбинации удивила поклонников
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
21Как Легков взял золото, которое у него отнимут
22:44 (мск), источник: ТАСС

Гавриков рассказал, что ему комфортно играть с любым защитником сборной России

ХЕЛЬСИНКИ, 8 ноября. /ТАСС/. Защитник сборной России по хоккею Владислав Гавриков готов играть в паре с любым игроком обороны национальной команды. Об этом хоккеист СКА рассказал журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду сборная России провела тренировочное занятие на «Хартвалл-арене» в Хельсинки. Гавриков занимался в паре с Богданом Киселевичем (ЦСКА), с которым они играли вместе на чемпионате мира — 2017.

«Отлично чувствую себя в связке с Киселевичем, вспоминаем старые связи, проведем пару смен, и все будет хорошо. Да, по системе “плюс-минус” у нас на чемпионате мира было по восемь очков, но сейчас это уже в прошлом, сейчас новый турнир, готовимся по-новому. Комфортнее ли мне было бы играть с Войновым (защитник СКА — прим. ТАСС)? Мне удобно действовать с любым игроком обороны нашей команды, потому что все мастера и профессионалы», — сказал Гавриков.

«Атмосфера в раздевалке отличная, все готовятся к предстоящим играм. Наша сборная — это отличный сплав опыта и молодости», — добавил 21-летний защитник.

На Кубке Карьяла российские хоккеисты сыграют с командами Финляндии (9 ноября), Швейцарии (11 ноября) и Чехии (12 ноября).

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Колобков: выводы СК подтверждают отсутствие в РФ госсистемы поддержки допинга
Агент: Зарипов ведет переговоры как минимум с пятью клубами НХЛ
Глушаков и Зобнин — в общей группе
СМИ: Неймар симулировал травму, чтобы пропустить матч с «Анже»
Агент: Зарипов ведет переговоры как минимум с пятью клубами НХЛ
WBC назначил Поветкину однолетний испытательный срок
Слуцкого отправляют в «Челси». Что это значит
Шведы обыграли чехов в стартовом матче Кубка Карьяла
Месси: Я не решаю, кто из моих друзей будет играть в сборной
Новости
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь