Гавриков рассказал, что ему комфортно играть с любым защитником сборной России

«Отлично чувствую себя в связке с Киселевичем, вспоминаем старые связи, проведем пару смен, и все будет хорошо. Да, по системе “плюс-минус” у нас на чемпионате мира было по восемь очков, но сейчас это уже в прошлом, сейчас новый турнир, готовимся по-новому. Комфортнее ли мне было бы играть с Войновым (защитник СКА — прим. ТАСС)? Мне удобно действовать с любым игроком обороны нашей команды, потому что все мастера и профессионалы», — сказал Гавриков.