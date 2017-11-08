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22:32 (мск), источник: ТАСС

Шведские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче Кубка Карьяла

ТАСС, 8 ноября. Сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Чехии со счетом 5:3 в стартовом матче финского этапа Евротура — Кубка Карьяла. Матч был вынесенным и проходил в шведском Эребру.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Деннис Эверберг (15-я минута), Оскар Мёллер (30), Юаким Линдстрём (33) и Дик Аксельссон (49, 58). У проигравших отличились Якуб Накладал (13), Михал Бирнер (22) и Лукаш Радил (36).

В следующем матче сборная Швеции сыграет с командой Канады, чехи встретятся со швейцарцами. Обе игры пройдут 10 ноября.

Позднее в среду в швейцарском Биле состоится еще один вынесенный матч турнира, в котором сыграют команды Швейцарии и Канады. Сборная России стартует на Кубке Карьяла 9 ноября матчем против команды Финляндии.

Швеция 5:3
(0:0, 0:0, 0:0)
Чехия
8.11.2017, 20:00 основной раунд: Кубок Карьяла
Вратари
Судьи
Обозначения
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Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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б
Буллит
а
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