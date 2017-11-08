Шведские хоккеисты обыграли чехов в стартовом матче Кубка Карьяла

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Деннис Эверберг (15-я минута), Оскар Мёллер (30), Юаким Линдстрём (33) и Дик Аксельссон (49, 58). У проигравших отличились Якуб Накладал (13), Михал Бирнер (22) и Лукаш Радил (36).
В следующем матче сборная Швеции сыграет с командой Канады, чехи встретятся со швейцарцами. Обе игры пройдут 10 ноября.
Позднее в среду в швейцарском Биле состоится еще один вынесенный матч турнира, в котором сыграют команды Швейцарии и Канады. Сборная России стартует на Кубке Карьяла 9 ноября матчем против команды Финляндии.