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16:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Обладатель Кубка Гагарина—2013 Роман Дерлюк продолжит карьеру в Беларуси

«Неман» из Гродно объявил о переходе защитника Романа Дерлюка.

Источник: РИА "Новости"

Хоккеист уже прибыл в расположение своей новой команды и приступил к тренировкам.

В прошлом сезоне Дерлюк провёл в общей сложности 14 матчей за ХК «Сочи» и «Торпедо», очков не заработав. Всего же на уровне Континентальной хоккейной лиги Дерлюк провёл 327 матчей за ХК МВД, московское «Динамо», «Салават Юлаев», «Торпедо» и ХК «Сочи». На счету игрока 63 очка. Дерлюк — обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2012/13 в составе бело-голубых. Хоккеист был задрафтован «Флоридой Пантерз», но в НХЛ не провёл ни одного матча. В АХЛ — 79 матчей, 12 очков.

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