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Обладатель Кубка Гагарина—2013 Роман Дерлюк продолжит карьеру в Беларуси
«Неман» из Гродно объявил о переходе защитника Романа Дерлюка.
«Неман» из Гродно объявил о переходе защитника Романа Дерлюка.
Хоккеист уже прибыл в расположение своей новой команды и приступил к тренировкам.
В прошлом сезоне Дерлюк провёл в общей сложности 14 матчей за ХК «Сочи» и «Торпедо», очков не заработав. Всего же на уровне Континентальной хоккейной лиги Дерлюк провёл 327 матчей за ХК МВД, московское «Динамо», «Салават Юлаев», «Торпедо» и ХК «Сочи». На счету игрока 63 очка. Дерлюк — обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2012/13 в составе