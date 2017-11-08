Кубок Карьяла по хоккею начнется матчами в Швеции и Швейцарии

Источник: РИА "Новости"

В олимпийском сезоне Евротур претерпел серьезные изменения: на двух турнирах, которые пройдут в нынешнем году, к традиционным сильнейшим командам Европы добавились сборные Канады и Швейцарии, которые готовятся к Олимпиаде в Пхёнчхане. Расширенные турниры пройдут в Финляндии и на Кубке Первого канала в Москве ( 13—17 декабря ). На Играх не примут участие представители Национальной хоккейной лиги, так что все сборные, включая канадскую, будут составлены из игроков, выступающих в европейских клубах. Так что ноябрьский и декабрьский этапы Евротура станут хорошей возможностью для тренеров проверить кандидатов в олимпийские сборные и наиграть состав.

Из-за увеличения количества участников этапов Евротура изменен и их формат. Каждая из команд на Кубке Карьяла и Кубке Первого канала проведет по три матча. Сборная России все матчи на Кубке Карьяла сыграет на «Хартвалл-Арене» финской столицы. 9 ноября российские хоккеисты встретятся с хозяевами, 11 ноября сыграют с командой Швейцарии, 12 ноября — Чехии. Со сборными Швеции и Канады, а также финнами, российская сборная сыграет в декабре в Москве.

Стартует Кубок Карьяла двумя вынесенными матчами среды. В Эребру сборная Швеции сыграет против соперников из Чехии, а в Биле швейцарцы примут канадскую команду. 10 ноября уже в Хельсинки сыграют сборные Чехии и Швейцарии, а также Канады и Швеции, 11 ноября — Финляндии и Швеции, 12 ноября — Финляндии и Канады.

КХЛ обошла только Швейцарию

Тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком пригласил для участия в Кубке Карьяла практически всех сильнейших игроков Континентальной хоккейной лиги. Вратари Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Салават Юлаев»); защитники Владислав Гавриков, Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин, Андрей Зубарев (все — СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров (оба — ЦСКА), Илья Любушкин («Локомотив»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Василий Токранов («Ак Барс»); нападающие Никита Гусев, Александр Барабанов, Сергей Широков, Сергей Калинин, Сергей Плотников (все — СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов (все — ЦСКА), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Сергей Мозякин («Металлург», Магнитогорск), Павел Красковский («Локомотив»).

Отсутствует в составе сборной России лишь один из лучших бомбардиров сезона Илья Ковальчук, который выступает под руководством Знарка за СКА из Санкт-Петербурга. Травмирован его партнер по клубу Павел Дацюк. По словам Знарка на дне открытых дверей сборной России, тренерский штаб изначально решил дать отдохнуть Ковальчуку и Дацюку.

Остальные участники Кубка Карьяла в немалой степени представлены хоккеистами из Континентальной хоккейной лиги. Так, в составе канадской сборной на туринре выступят голкипер Бен Скривенс из «Салавата Юлаева», защитники Джефф Кинрейд, Джесс Блейкер (оба — «Куньлунь»), Симон Депре («Слован»), Крис Ли («Металлург»), Чарльз Геноуэй («Лада») и Карл Столлери («Динамо» Рига), нападающие Роб Клинкхаммер («Ак Барс»), Мэтт Фрэттин, Линден Вей (оба — «Барыс»), Куинтон Хауден («Динамо», Минск), Мэтт Эллисон («Металлург», Магнитогорск), Жильбер Брюле, Войтек Вольский (оба — «Куньлунь»), Эрик О’Делл («Сочи»), Брэндон Козун («Локомотив»).

Практически полностью составлена из игроков КХЛ команда Финляндии, которая на домашнем этапе представит сильнейших хоккеистов, выступающих в Европе. В составе шведской сборной главной звездой станет чемпион мира Линус Умарк из «Салавата Юлаева», более десятка игроков КХЛ выступят за сборную Чехии. Лишь сборная Швейцарии полностью представлена хоккеистами из местного чемпионата.

Еврохоккейтур проводится с 1996 года, чаще других в общем зачете по итогам сезона побеждали команды Финляндии — восемь раз. Семь титулов у сборной России, которая победила и в прошлом сезоне, четыре — Швеции, два — Чехии. Перед чемпионатом мира 2018 года состоятся еще два этапа Евротура. 19—22 апреля пройдет турнир в Чехии, 26—29 апреля — в Швеции с участием четырех традиционных команд серии.