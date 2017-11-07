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21:06 (мск), источник: Советский спорт

«Красная машина» переехала на газон! Как хоккеисты «заразили» футболистов

Во вторник в Новогорске бок о бок тренировались и хоккейные и футбольная сборная России.

Источник: Советский спорт

Чем это закончилось — в репортаже обозревателя «Советского спорта».

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Хоккеисты под руководством Олега Знарка провели первую тренировку перед первым этапом Евротура — Кубком Карьяла. В олимпийском году турнир пройдет в необычном формате. В нем примут участие шесть национальных команд — России, Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Канады. Нашими соперниками станут финны, швейцарцы и чехи.

Наверное, этот факт предопределил и отношение к ноябрьскому соревнованию. Сам по себе Кубок Карьяла сейчс мало кого интересует. А вот первый этап подготовки к Олимпиаде любопытен многим. Именно Игры в Корее и стали главной темой на Дне открытых дверей в сборной России.

В Новогорске сейчас собраны чуть ли не все сильнейшие игроки КХЛ, если говорить о россиянах. Не хватает только травмированных Ковальчука и Дацюка. И, возможно, вернувшихся из НХЛ Шипачева и Береглазова.

Но все остальные тут. На олимпийской базе тренируется сразу две сборные. Пока первая утюжила лед по привычный разбойничий посвист и резкие команды Олега Знарка, вторая «качалась» в тренажерном зале, готовясь к Кубку Германии, где россияне встретятся с немцами, финнами и американцами.

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— Тренеры нам сказали, что у нас нет двух команд, а есть одна большая, — подчеркнул после тренировки в зале форвард СКА Виктор Тихонов. — И шанс попасть на Олимпиаду есть у всех, кто сейчас занимается в Новогорске.

Позже это подтвердил и сам Знарок, заявивший, что просто не мог взять в Хельсинки шесть пятерок.

Собственно, при взгляде на состав сборной многие вопросы отпали сами собой. К примеру, опытный Мозякин был сразу назначен капитаном. И стало понятно, что ни о каких дополнительных проверках для ветерана речь не идет.

— Мне лидер на льду нужен, — рубанул Знарок, давая у бортика интервью телевизионщикам. Напомнив, что и на ЧМ-2017 Мозякин до травмы также был капитаном команды.

Интересно, что сейчас в Новогорске вместе с хоккеистами готовится и футбольная сборная России. Команде Станислава Черчесова предстоит серьезнейшее испытание — контрольный матч с Аргентиной. И вот во вторник после обычной полусекретной тренировки, игроков ждала более ответственная миссия — общее официальное фото сборной в новой форме. Судя по всему, уже для ЧМ-2018. Для участия в этой акции были привлечены даже травмированные Глушаков и Самедов, которые против аргентинцев уже точно не сыграют.

Хоккейная сборная тренируется в Новогорске.

— Так это же… Еще одна Красная машина, — ахнул один из моих коллег, увидев футболистов в обновках. Действительно, цвет формы не оставлял других вариантов для ассоциаций. Ну, а что вы хотели, если команда Знарка рядом?

Ну и потом, а кем еще можно быть, если выходишь на «газон» против наследников Марадоны?! Тем более, что для футболистов ближайшие матчи — тоже ступенька в подготовке к ЧМ-2018. Точно также, как для хоккеистов Кубок Карьяла — шаг к ОИ-2018.

Вот только допустят ли россиян на Зимние игры?

— Мы запасных вариантов даже не рассматриваем, — твердо ответил на этот вопрос президент ФХР Владислав Третьяк. — Готовимся по четкому плану.

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СБОРНАЯ РОССИИ НА ТРЕНИРОВКЕ В НОВОГОРСКЕ.

Вратари: Шестеркин, Сорокин, Кареев.

1-е звено: Нестеров — Войнов; Гусев — Ткачев — Капризов.

2-е звено: Хафизуллин — Трямкин, Красковский; Мозякин — Григоренко — Барабанов.

3-е звено: Киселевич — Гавриков; Телегин — Андронов — Плотников.

4-е звено: Зубарев — Любушкин, Токранов; Широков — Калинин — Ничушкин.

Дмитрий Пономаренко

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