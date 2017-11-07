Знарок: С Шипачёвым общался, как расторгнет контракт, будем думать
Главный тренер россиян объяснил отсутствие в составе Ковальчука и Дацюка.
Главный тренер россиян объяснил отсутствие в составе Ковальчука и Дацюка.
После открытой тренировки сборной России, которая состоялась на льду УТЦ Новогорск, на вопросы журналистов ответил главный тренер национальной команды Олег Знарок, рассказавший о готовности к предстоящему первому этапу Евротура.
«Изначально планировали дать отдохнуть Дацюку и Ковальчуку»
— Олег Валерьевич, как бы оценили подготовку к Кубку Карьяла?
— Мы не можем сразу оценить состояние команды, сегодня хорошая тренировка прошла, эмоциональная. По виду все подготовлены и бегут, но больше эмоции были. Вчера у некоторых ещё игры были, не знаю, в каком состоянии кто пришёл. Да и времени на это нет. Надеемся, что всё будет хорошо.
— Обычно берёте на Кубок Карьяла молодёжь. Какая стратегия в олимпийский сезон?
— Вы же видите, что у нас две сборные. Провели собрание с олимпийской сборной, объяснили ребятам, что среди них тоже есть кандидаты в основу. Нет смысла на один турнир, где три матча, везти
— Проясните ситуацию с Ковальчуком?
—- Изначально планировали дать отдохнуть Ковальчуку и Дацюку, потому что смысла нет их брать. Мы потом едем на Дальний Восток, физически было бы трудно. К тому же получили микротравмы. Паша, дай бог, будет готов к Кубку Первого канала. У Ильи тоже микротравма.
— С капитаном определились?
— Да, Мозякин — капитан, а Андронов и Широков будут ассистентами.
— Следите ли за игроками, которые не попали в сборные сейчас?
— Да, есть игроки, которые могут попасть в основу, просто сейчас нет смысла их вызывать. В данном случае смотрим ещё на защитников.
— Марков есть в этом списке?
— Есть.
— А Марченко?
— И Марченко тоже есть, но Алексей приехал неподготовленным, мы поговорили с Игорем Никитиным, и он сказал, что лучше ему сейчас пройти сборы, потому что с командой летом не проходил. За Андрюхой Марковым тоже следим. Пусть раскатится, здесь большие площадки. Если всё будет в порядке, то пригласим.
«Мы будем готовы к ОИ. Думаю, здравый смысл возобладает»
— Рассчитываете ли на Шипачёва с прицелом на Олимпиаду?
— Сейчас пока ничего не можем сказать про Шипачёва, потому что у него контракт с «Вегасом» не расторгнут. Как будет расторгнут, будем уже думать, пойдёт на второй шаг.
Конечно, лично с ним общался.
— Сколько человек из олимпийской сборной имеют шанс попасть на Олимпиаду?
— Человек пять.
— Вратарская бригада на Олимпиаде будет состоять из двух молодых голкиперов и одного опытного?
— Думали насчёт этого.
— Отвлекает ли вас шум
— Нас совершенно это не отвлекает. Мы планомерно готовимся, думаю, здравый смысл будет. Мы будем готовы.
В диалог вступает первый
— Мы готовимся. У нас Кубок Карьяла, потом Кубок Первого канала. Изначально Олимпиада была создана для того, чтобы объединить спортсменов, народы и зрителей, мы из этого исходим. Я уверен, что мы поедем на Олимпиаду под нашим российским флагом.
— Даже не допускаете иного исхода событий?
— Ещё раз говорю. Мы готовимся к играм в штатном режиме, едем на Олимпиаду под нашим флагом.
—- Мы не допускаем, — подтвердил Знарок.
«Чего Мозякина проверять? Он капитан команды»
— Насколько важен последний этап подготовки к играм уже в Корее? — вновь вопрос к тренеру.
—- Очень важный этап подготовки. Акклиматизация, плюс достаточно плотный график КХЛ, поэтому нужно будет восстановиться и физически подготовить.
— Береглазов вернулся в «Металлург». Рассматриваете его как кандидата в сборную?
— Здорово, что вернулся. Спросим у Ильи Петровича.
— У Дацюка просто чистка колена или
— Просто чистка колена, решили сделать это, чтобы сохранить его.
— Мозякина вы хотите ещё раз проверить или уверены в нём?
— Чего Мозякина проверять? Он капитан команды на данный этап.
— Значит ли это…
— Это ничего не значит (смеётся).
— Кто будет из вратарей играть в Финляндии?
—На Кубке Карьяла и один, и второй вратарь будут играть.
— А третий будет опыта набираться?
—Да (улыбается).