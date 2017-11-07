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18:07 (мск), источник: Прессбол

Главный тренер «молодежки» озвучил состав на «Турнир четырех наций»

Сегодня вечером команде Юрия Файкова предстоит отправиться в латвийский город Вентспилс, где с 9 по 11 ноября она примет участие в традиционном «Турнире четырех наций», — информирует официальный сайт ФХРБ.

По завершении минского этапа сбора Юрий Файков назвал финальный состав команды на турнир в Латвии. К сожалению, из-за полученной травмы в матче против гродненского «Немана» участие в турнире не сможет принять капитан молодежной сборной нападающий Владислав Рядченко.

Вратари: Андрей Грищенко (ХК «Гомель», зкстралига), Дмитрий Родик (ХК «Витебск», экстралига).

Защитники: Дмитрий Буровцев (ХК «Юность-Минск», экстралига), Владислав Габрусь («U20», экстралига), Андрей Гостев (ХК «Гомель», экстралига), Никита Зуев (ХК «Шахтер-Солигорск», экстралига), Максим Магалецкий (ХК «Гомель», экстралига), Дмитрий Саврицкий (ХК «Юность-Минск», экстралига), Владислав Соколовский (ХК «Динамо-Молодечно», экстралига), Владислав Мартынюк (ХК «Куньлунь Ред Стар джуниор», МХЛ).

Нападающие: Егор Шарангович (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Назар Анисимов (ХК «Шахтер-Солигорск», экстралига), Арсений Асташевич (СДЮШОР «Динамо», высшая лига), Виктор Бовбель (ХК «Шахтер-Солигорск», экстралига), Дмитрий Гринкевич (ХК «Юность-Минск», экстралига), Леонид Ивановский (ХК «Юность-Минск», экстралига), Александр Лукашевич («Шахтер-Солигорск», экстралига), Геннадий Малащенко (ХК «Могилев», экстралига), Кирилл Николаев (ХК «Шахтер-Солигорск», экстралига), Захар Полещук (ХК «Металлург-Жлобин-2»), Сергей Пищук (ХК «Гомель», экстралига), Артем Балтрук (ХК «Новополоцк», экстралига), Василий Филяев («U20», экстралига), Александр Скоренов (ХК «Гомель», экстралига).

Расписание игр с участием белорусов:

09.11. 15:30. Беларусь U20 — Дания U20

10.11. 19:00. Беларусь U20 — Латвия U20

11.11. 12:30. Австрия U20 — Беларусь U20.

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