Главный тренер «молодежки» озвучил состав на «Турнир четырех наций»

По завершении минского этапа сбора Юрий Файков назвал финальный состав команды на турнир в Латвии. К сожалению, из-за полученной травмы в матче против гродненского «Немана» участие в турнире не сможет принять капитан молодежной сборной нападающий Владислав Рядченко.