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Гусев и Капризов — в первом звене сборной России перед Кубком «Карьяла»
Сегодня в Новогорске проходит открытая тренировка сборной России перед стартом Кубка «Карьяла».
Сегодня в Новогорске проходит открытая тренировка сборной России перед стартом Кубка «Карьяла».
Отметим, что соревнование пройдет с 8 по 12 ноября.
Команда Олега Знарка занимается в следующих сочетаниях:
Вратари: Шестеркин, Сорокин, Кареев;.
«Белые»: Нестеров — Войнов, Гусев — Ткачев — Капризов;.
«Красные»: Хафизуллин — Трямкин, Мозякин — Григоренко — Барабанов, Красковский;.
«Зеленые»: Киселевич — Гавриков, Телегин — Андронов — Плотников;.
«Синие»: Зубарев — Любушкин — Токранов, Широков — Калинин — Ничушкин.
Напомним, что на Кубке «Карьяла» сборная России сыграет с Финляндией (9 ноября), Швейцарией (11 ноября) и Чехией (12 ноября).