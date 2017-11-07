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17:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гусев и Капризов — в первом звене сборной России перед Кубком «Карьяла»

Сегодня в Новогорске проходит открытая тренировка сборной России перед стартом Кубка «Карьяла».

Отметим, что соревнование пройдет с 8 по 12 ноября.

Команда Олега Знарка занимается в следующих сочетаниях:

Вратари: Шестеркин, Сорокин, Кареев;.

«Белые»: Нестеров — Войнов, Гусев — Ткачев — Капризов;.

«Красные»: Хафизуллин — Трямкин, Мозякин — Григоренко — Барабанов, Красковский;.

«Зеленые»: Киселевич — Гавриков, Телегин — Андронов — Плотников;.

«Синие»: Зубарев — Любушкин — Токранов, Широков — Калинин — Ничушкин.

Напомним, что на Кубке «Карьяла» сборная России сыграет с Финляндией (9 ноября), Швейцарией (11 ноября) и Чехией (12 ноября).

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