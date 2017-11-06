Дэйв Льюис: не сказал бы, что проблема в системе

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Окончательный список тех, кто во вторник поднимется на борт, выглядит следующим образом: вратари — Михаил Карнаухов («Динамо-Минск»), Максим Малютин («Шахтер»); защитники — Роман Дюков, Никита Устиненко (оба — «Динамо-Минск»), Павел Воробей («Куньлунь»), Кирилл Чайка (без клуба), Дмитрий Дерябин («U-20»), Кирилл Сачивко («Гомель»), Михаил Хоромандо («Неман»); нападающие — Евгений Астанков («Шахтер»), Андрей Белевич, Руслан Васильчук (оба — «Динамо-Молодечно»), Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Дмитрий Буйницкий, Данила Карабань, Дмитрий Амброжейчик (все — «Динамо-Минск»), Джефф Платт (ЦСКА), Артем Левша, Павел Боярчук, Артем Кислый (все — «Неман»), Илья Литвинов («U-20»).



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Обращает на себя внимание присутствие среди игроков четырех представителей гродненского «Немана». Вопрос об этом — наставнику гродненцев Сергею Пушкову. «Конечно, с одной стороны, хотелось бы, чтобы ребята воспользовались паузой и передохнули, восстановились после тяжелого отрезка. С другой — вызов в национальную команду всегда почетен. Здорово, если парни почувствуют эту атмосферу и попробуют себя зарекомендовать, — подчеркивает он и добавляет: Передо мной, можно сказать, тоже стоит задача закрепиться в сборной».

В этом кэмпе в рамках экспериментального тренерского штаба ему суждено работать бок о бок с Михаилом Захаровым. Сколь долгим продлится взаимодействие, покажет во многом предстоящий турнир. В эфире «Беларусь 5» Дэйв Льюис неделю назад отметил, что нет никаких гарантий, что ассистировать ему и далее будут те же лица. Впрочем, о трудностях текущего момента лучше скажет сам главный.

Главная задача текущего сбора — просмотр молодых игроков. Это постоянный процесс. Хочется показать им, что такое национальная сборная и какие здесь подходы к тренировкам. Хочется увидеть и открыть новые таланты.

Какого вы мнения о нынешних помощниках: Захарове и Пушкове?

У каждого тренера собственный подход. С Михаилом и его тренерским почерком знаком еще с Олимпиады в Ванкувере. Что касается Сергея, то, по сути, познакомился с ним только сегодня утром, но до этого мы не раз созванивались, обсуждали игроков. Будущая поездка в том числе покажет и каждого из тренеров. Мы же с Захаровым и Пушковым постараемся сделать все, чтобы хоккеисты максимально раскрылись и показали лучшие качества.

Каково работать боссом у того, кому некогда ассистировал?

Я бы рассматривал это сотрудничество под другим углом. Мы все работаем вместе ради достижения одной цели. В Ванкувере мы, скорее, проповедовали стиль, свойственный «Детройту», теперь национальная сборная будет действовать несколько иначе, и с Захаровым это обсудили.

Каким образом распределены функции в тренерском штабе?

Да. Пушков будет отвечать за игру в защите, Захаров — за игру в нападении. Кроме того, целиком тренерский штаб, включая Андрея Мезина, сосредоточится на реализации большинства. Даже сочетания звеньев будем обсуждать сообща. Хочу, чтобы каждый высказывал мнение и чтобы тренерский штаб в том числе сплотился во имя единой цели. В штабе работают опытные специалисты, которым есть чем поделиться.

Игроки утверждают, что модель не претерпела изменений. Так ли это и действительно ли она не нуждается в корректировке, учитывая не самые успешные последние выступления?

Не сказал бы, что проблемы заключаются в системе. Вероятно, в определенных моментах не хватило исполнительского мастерства от топ-игроков. Вдобавок, безусловно, многое значит игра в неравных составах. Она может как привести команду к победе, так и послужить причиной поражения.

Номером один позиционируется Карнаухов?

Пока рано об этом говорить. Нам еще предстоит обсуждение данного вопроса. Из трех киперов на борт поднимутся двое. Возможно, один вратарь проведет все три поединка во Франции. Не исключено, в первых двух играх рамку будут защищать разные хоккеисты, а в третьем доверимся тому, кто лучше себя проявит. Завтра мог бы точнее ответить.

В нынешнем сезоне вы чаще находитесь в Беларуси. Какое впечатление оставляет экстралига и почему не так много исполнителей оттуда в вашем ростере?

На самом деле мы пригласили больше ребят, но сразу несколько из них получили травмы. Скажем, на прошлой неделе мы потеряли троих. Однако у нас есть два парня из U-20. Относительно чемпионата Беларуси… Многие клубы демонстрируют качественный хоккей, видна тренерских штабов. Другим, конечно, не хватает опыта, мастерства и подготовки, о чем порой свидетельствуют разгромные счеты. Впрочем, достаточно и хороших конкурентных игр.

Что думаете о развитии карьеры Джеффа Платта?

Ему, как, например, и Артуру Гаврусу, нужно почувствовать свою игру. Мы уже обсудили, что попробуем Джеффа и в большинстве, и в равных составах. Исполнителям, у которых было недостаточно практики, важно влиться в команду и вновь обрести себя. Может ли он стать в обозримом будущем капитаном? С его кандидатурой мы определимся в ближайшее время.

За половину «регулярки» Павел Воробей отлично проявил себя в рядах «Куньлуня».

В текущем ростере вы, еще совсем недавно — молодой исполнитель, рассматриваетесь одной из звезд…

Думаю, в нашей команде звезд нет. Все парни — работяги, любой должен трудиться, выполнить требования тренерского штаба. Они фактически не изменились с майского чемпионата мира.

Вспомним, что неудачного. Наверняка есть необходимость что-то поменять.

Думаю, на этот вопрос должен отвечать главный тренер и пояснять, насколько правильна выбранная тактика. Мы лишь обязаны выполнять его установки. Пока позади лишь одна тренировка.

Перелет в Минск был тяжелым?

Да, он занял около двенадцати часов. Прибыл лишь около часа ночи. Так что действительно трудновато.

Выступление на мировом первенстве еще свежо в памяти?

Надо забыть участие в том турнире и с новыми эмоциями, свежими силами выходить на площадку и играть.

Отрезок в КХЛ оказался полезным?

Разумеется. Удалось поработать под началом такого авторитетного специалиста как Майк Кинэн. Это величайший тренер, который выигрывал буквально все. Он очень многое способен дать молодым хоккеистам. Самое главное — его слушать. Если выполняешь требования Кинэна, то играешь.

Но собой довольны?

Всегда, конечно, хочется выглядеть еще лучше. Однако я знаю, над чем мне необходимо работать.

Чем успел впечатлить Китай?

На самом деле особо не гуляю. Большую часть времени занимают игры и тренировки. Плюс, естественно, надо восстанавливаться. Не хватает там белорусской еды. Китайская очень острая и вообще невкусная. Кроме того, в Пекине плохой вайфай.



Форварду «Немана» Павлу Боярчуку как раз в день отлета исполнится 27 лет. В сегодняшнем распоряжении Льюиса он — один из самых опытных.

Всегда приятно получать вызов в сборную и приезжать в кэмп. Атмосфера хорошая, дружелюбная, ребята настроены позитивно и нацелены на работу. Все почти по-семейному. Останусь ли в составе? Пока не знаю. Думаю, после этой тренировки все станет известно.

На чем делался акцент на первом занятии?

Главный тренер подчеркнул, сколь много новых молодых хоккеистов, поэтому представил модель игры, которой станем придерживаться. В рамках нее и отрабатывали определенные схемы.

Комфортно было на льду, учитывая, что рядом находился клубный наставник — Сергей Пушков?

Естественно, нравится, когда рядом катаются и партнеры по «Неману», и знакомый тренер. Не чувствовалась ли нехватка братьев Малявко? Ха, в последнее время нас немного разбили.

Модель игры, с которой ознакомил Льюис, чем-то отличается от прошлогодней?