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14:38 (мск), источник: Прессбол

Осипков, Хенкель и Ревенко не попали в состав сборной Беларуси на матчи Евровызова во Франции

ТТренерский штаб сборной Беларуси определил выездной состав команды на матчи Евровызова во Франции. Отметим, что по медицинским показаниям в предстоящих поединках не сыграет защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель.

Источник: РИА "Новости"

Вратари: Михаил Карнаухов (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Максим Малютин (ХК «Шахтер-Солигорск», Экстралига).
Защитники: Роман Дюков, Никита Устиненко (оба — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Павел Воробей (ХК «Куньлунь Ред Стар», КХЛ), Кирилл Чайка (без клуба), Дмитрий Дерябин («U-20», Экстралига), Кирилл Сачивко (ХК «Гомель», Экстралига), Михаил Хоромандо (ХК «Неман» Гродно, Экстралига).
Нападающие: Евгений Астанков (ХК «Шахтер-Солигорск», Экстралига), Андрей Белевич, Руслан Васильчук (оба — ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Дмитрий Буйницкий, Данила Карабань, Дмитрий Амброжейчик (все — ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Джефф Платт (ЦСКА, КХЛ), Артем Левша, Павел Боярчук, Артем Кислый (все — ХК «Неман» Гродно, Экстралига), Илья Литвинов («U-20», Экстралига).

Расписание «Турнира четырех наций» (Сержи-Понтуаз, Франция) (время белорусское):
09.11. 18.30. Беларусь — Латвия
10.11. 22.00. Беларусь — Франция
11.11. 22.00. Словения — Беларусь.

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