Дэйв Льюис: Пушков будет отвечать за игру в защите, Захаров — за нападение. Весь штаб сосредоточится на большинстве
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о новом тренерском штабе национальной команды.
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о новом тренерском штабе национальной команды.
Каково работать боссом у того, кому некогда ассистировал?
Я бы рассматривал это сотрудничество под другим углом. Мы все работаем вместе ради достижения одной цели. В Ванкувере мы, скорее, проповедовали стиль, свойственный «Детройту», теперь национальная сборная будет действовать несколько иначе, и с Захаровым это обсудили.
Каким образом распределены функции в тренерском штабе?
Пушков будет отвечать за игру в защите, Захаров — за игру в нападении. Кроме того, целиком тренерский штаб, включая Андрея Мезина, сосредоточится на реализации большинства. Даже сочетания звеньев будем обсуждать сообща. Хочу, чтобы каждый высказывал мнение и чтобы тренерский штаб в том числе сплотился во имя единой цели. В штабе работают опытные специалисты, которым есть чем поделиться.
7 ноября сборная Беларуси отправится во французский Серже, где сыграет со сборными Франции, Латвии и Словении.
Расписание игр:
09.11.2017
16.00 — Беларусь — Франция
10.11.2017
20.00 — Беларусь — Латвия
11.10.2017
20.00 — Беларусь — Словения.