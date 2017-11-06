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14:22 (мск), источник: Прессбол

Дэйв Льюис: Пушков будет отвечать за игру в защите, Захаров — за нападение. Весь штаб сосредоточится на большинстве

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о новом тренерском штабе национальной команды.

Источник: Reuters

Каково работать боссом у того, кому некогда ассистировал?

Я бы рассматривал это сотрудничество под другим углом. Мы все работаем вместе ради достижения одной цели. В Ванкувере мы, скорее, проповедовали стиль, свойственный «Детройту», теперь национальная сборная будет действовать несколько иначе, и с Захаровым это обсудили.

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Каким образом распределены функции в тренерском штабе?

Пушков будет отвечать за игру в защите, Захаров — за игру в нападении. Кроме того, целиком тренерский штаб, включая Андрея Мезина, сосредоточится на реализации большинства. Даже сочетания звеньев будем обсуждать сообща. Хочу, чтобы каждый высказывал мнение и чтобы тренерский штаб в том числе сплотился во имя единой цели. В штабе работают опытные специалисты, которым есть чем поделиться.

7 ноября сборная Беларуси отправится во французский Серже, где сыграет со сборными Франции, Латвии и Словении.

Расписание игр:

09.11.2017

16.00 — Беларусь — Франция

10.11.2017

20.00 — Беларусь — Латвия

11.10.2017

20.00 — Беларусь — Словения.

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