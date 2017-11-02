ХК «Динамо-Молодечно» не удалось обыграть в гостях «Неман» в экстралиге

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Подопечные Дмитрия Кравченко уступили в Гродно чемпионам страны — 0:3. Ворота гостей защищал Степан Горячевских, приглашенный на этот важный матч из минского «Динамо». Хоккеисты «Немана» после завершения выступления в Лиге чемпионов сосредоточились на матчах экстралиги и уверенно переиграли молодечненцев. В игре отличись лидеры атак гродненцев. Счет во втором периоде встречи открыл Павел Боярчук, воспользовавшийся передачей Михаила Стефановича. Точные броски в составе хозяев также в активе Артема Кислого и Сергея Малявко.

Солигорский «Шахтер», занимающий первое место в турнирной таблице, был сильнее «Могилева» — 7:2. Хоккеисты минской «Юности» значительно улучшили свои снайперские показатели, разгромив «Брест» — 11:2. «Витебск» на своей площадке уступил «Гомелю» — 2:3, новополоцкий «Химик» был сильнее в родных стенах жлобинского «Металлурга» — 4:2, а молодежная сборная Беларуси одолела на выезде «Лиду» — 5:3.