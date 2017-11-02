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09:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Прав ли Знарок, не вызвав Маркова в сборную?

Корреспонденты «СЭ» о том, стоило ли приглашать 38-летнего защитника в национальную команду.

Источник: РИА "Новости"

ДА 

Марков просто не соответствует уровню национальной команды, и матчи «Ак Барса» убедили в этом. Мне известно, что на самом деле Андрей закрыл для себя дорогу в сборную еще после Кубка мира. Тогда у него был «прощальный» матч, который он завершил весьма коряво.

Да, многих смутила и обрадовала его статистика в начале сезона, когда он набирал очки чуть ли не в каждой смене. Но не забывайте, что в первые месяцы в лиге всегда случаются разные чудеса, как глобальные, так и локальные. Это было одно из таких. Кто-то сильно устал, кто-то нервничал, а тут Марков, на которого еще и смотрели с уважением.

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Но шло время, и блеск с Андрея спадал. Теперь даже и непонятно, почему он играет в таком сильном клубе. Я не вижу, что он чем-то превосходит Виталия Вишневского из «Северстали», но последнего Знарку не предлагают. Хотя он свою работу выполняет исправно, а учитывая уровень партнеров, так и вовсе гениально.

Иногда Марков может показать чудеса. Я, как и все, восхищен некоторыми эпизодами. Например, его шайбой московскому «Динамо»: так выйти из-за ворот и точно бросить немногим под силу. Были в его российской карьере и отличные передачи всем на зависть. Но ведь среди футбольных фристайлеров совсем нет профессиональных футболистов, и им не торопятся предлагать безумные контракты, несмотря на отличное владение мячом. Так и Марков никого не должен убеждать своими редкими красивыми моментами.

Он уже медленный защитник, и только поэтому ему не предложили контракт в «Монреале». То, что Маркова не будет в «Канадиенс», было понятно за год до окончания договора: никого не должны были обманывать вялые переговоры или слова генерального менеджера клуба о том, что они делали предложение Андрею. Они тогда выслушали требования агента Маркова и дали унизительно меньше. Если бы агент чудом согласился, то все бы переигралось, а контракт стал бы еще хуже. И так бы продолжалось долго, пока сам Марков не согласился бы платить за то, чтобы выступать в канадской команде.

Но у нас дефицит игроков, да и в системе Билялетдинова проблемы ветерана не столь заметны. Играет же в «Ак Барсе» Степан Захарчук. И он ценится тренером, хотя я с ужасом представляю, что будет, если в Казани сменится тренер или хоккеист перейдет в другую команду. В список отказов он будет внесен немедленно. Но Билялетдинов умеет встроить в свою систему и Захарчука, и Маркова, а в сборной такого не будет. Но нынешний Андрей уступает вообще всем конкурентам из тех, кого вызывали. И даже в олимпийскую команду он бы не пробился.

Алексей ШЕВЧЕНКО

НЕТ

На игнор Маркова со стороны тренерского штаба сборной России можно было бы не обращать внимания. У Олега Знарка, как и у любого специалиста, есть личные пристрастия, особенное видение в отношении какого-то игрока. Это не имеет большого значения, если речь идет о примерно равных по своим возможностям кандидатах.

Всегда приходится делать выбор в чью-то пользу. В случае с Марковым этого утверждать нельзя, пусть он объективно и находится на склоне карьеры. Однако в свои 38 лет игрок «Ак Барса» является одним из лучших защитников КХЛ, проводя по 20 минут за матч и находясь на седьмом месте в списке самых результативных игроков своего амплуа в нынешнем чемпионате. Среди обладателей российского паспорта ветеран и вовсе первый.

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Его сильнейшие качества — действия в большинстве и умение быстро начать атаку классным пасом — с возрастом никуда не делись. Из игроков, приглашенных в первую и вторую сборные, сопоставимым по уровню мастерством обладает только Вячеслав Войнов. Защитник СКА из-за проблем со здоровьем в последние годы часто оставался вне игры. Так что приглашение Маркова выглядело бы правильным хотя бы на тот случай, если что-то случится с Войновым.

Олимпиада — главный турнир четырехлетия, ради которого КХЛ поставили в самую неудобную позицию из всех возможных. Для успешного выступления надо задействовать все возможные ресурсы. Не будем даже вспоминать о колоссальном опыте Маркова. В этом плане с ним сравниться может только Павел Дацюк. Если относительно готовности защитника «Ак Барса» есть сомнения, то почему бы не проверить его в деле прямо сейчас?

Претензии к нему предъявить можно. Ветерана справедливо упрекают в отсутствии большой скорости и некоторой «плюшевости» при ведении единоборств. Первое — следствие возраста, второе никогда не было его сильной стороной.

Надо учитывать, что после 16 сезонов в НХЛ он еще не до конца адаптировался к большим площадкам. От старых привычек сразу не избавишься. Вспомните, как мучился вратарь Евгений Набоков, так и не нашедший себя в СКА. Хотя мастерства и регалий у него хватало на пятерых. Что могло отпугнуть тренеров сборной?

Версию, что всему виной негативный опыт совместной работы на прошлом Кубке мира, необходимо принимать во внимание. Но если именно на этом основании на Маркове был поставлен крест, то хотелось бы услышать от тренеров сборной детальное объяснение своего решения. Пока оно представляется как минимум спорным, как максимум — ошибочным.

Михаил ЗИСЛИС

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