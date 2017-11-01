Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис вызвал 26 хоккеистов в тренировочный лагерь

Среди приглашенных много молодых игроков. К примеру, вызов получили защитники минского «Динамо» Роман Дюков и Кристиан Хенкель, хоккеист пекинского «Куньлуня» Павел Воробей, нападающие Евгений Астанков из солигорского «Шахтера», Андрей Белевич и Руслан Васильчук из «Динамо-Молодечно». В списке и опытный Джефф Платт, который на данный момент имеет не столь много игрового времени в московском ЦСКА и ранее высказал свое желание сыграть в национальной команде.