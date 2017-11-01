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17:20 (мск), источник: БЕЛТА

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис вызвал 26 хоккеистов в тренировочный лагерь

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис вызвал 26 хоккеистов в ноябрьский тренировочный лагерь команды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Среди приглашенных много молодых игроков. К примеру, вызов получили защитники минского «Динамо» Роман Дюков и Кристиан Хенкель, хоккеист пекинского «Куньлуня» Павел Воробей, нападающие Евгений Астанков из солигорского «Шахтера», Андрей Белевич и Руслан Васильчук из «Динамо-Молодечно». В списке и опытный Джефф Платт, который на данный момент имеет не столь много игрового времени в московском ЦСКА и ранее высказал свое желание сыграть в национальной команде.

Сборная Беларуси по хоккею начнет учебно-тренировочного сбор 6 ноября. На следующий день команда отправится во французский Сержи, где сыграет три матча — со сборными Франции (9 ноября), Латвии (10 ноября) и Словении (11 ноября).

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