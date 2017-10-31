Клуб, базирующийся в южной провинции Гуандун, по сумме двух матчей со счетом 3:1 победил «Шеньчжень Леман» и обеспечил себе повышение в классе.
Ковальчук заявил, что «очень расстроен» невызовом в сборную РФ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 окт —
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С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 окт —
Во вторник в
«Я очень расстроен. Вам какая разница, заранее мы с ним (главным тренером сборной России Олегом Знарком) договорились или нет», — сказал Ковальчук журналистам, отвечая на вопрос, какую реакцию вызвал у него невызов в сборную России.