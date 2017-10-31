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22:49 (мск), источник: Р-Спорт

Ковальчук заявил, что «очень расстроен» невызовом в сборную РФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Форвард петербургского хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук заявил, что очень расстроен тем, что его не вызвали в сборную России на этап Евротура.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) «Р-Спорт» заявили, что Ковальчук не сыграет на первом этапе Евротура, так же, как и капитан СКА Павел Дацюк. При этом в состав сборной России для участия в Кубке Карьяла вошли десять хоккеистов СКА и восемь игроков московского ЦСКА.

«Я очень расстроен. Вам какая разница, заранее мы с ним (главным тренером сборной России Олегом Знарком) договорились или нет», — сказал Ковальчук журналистам, отвечая на вопрос, какую реакцию вызвал у него невызов в сборную России.

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