Ковальчук заявил, что «очень расстроен» невызовом в сборную РФ

Во вторник в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) «Р-Спорт» заявили, что Ковальчук не сыграет на первом этапе Евротура, так же, как и капитан СКА Павел Дацюк. При этом в состав сборной России для участия в Кубке Карьяла вошли десять хоккеистов СКА и восемь игроков московского ЦСКА.