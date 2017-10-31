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22:28 (мск), источник: Газета.Ру

СКА и ЦСКА едут на Кубок «Карьялы»

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала на своем официальном сайте список игроков, вызванных тренерским штабом Олега Знарка в национальную сборную страны на первый этап Еврохоккейтура — Кубок «Карьялы».

Источник: РИА "Новости"

Первый этап обновленного хоккейного Евротура пройдет в Финляндии с 8 по 12 ноября. С этого сезона в регулярных соревнованиях сборных во время европейского сезона будут участвовать не четыре сборных, а шесть.

К привычным России, Швеции, Финляндии и Чехии добавились еще планирующая обкатывать в условиях отказа НХЛ от участия в Олимпиаде состав к Играм Канада и Швейцария.

Появление швейцарской сборной в Еврохоккейтуре — событие долгожданное и правильное. Швейцария давно переросла статус хоккейного «карлика», ее клубный хоккей является одним из сильнейших в Старом свете, а сборная добиралась до серебряных медалей чемпионата мира.

Швейцарская хоккейная школа с завидной регулярностью стала поставлять хоккеистов и в Национальную хоккейную лигу, а Роман Йози из «Нэшвилл Предаторз» является настоящей суперзвездой.

В общем, Евротур развивается в правильном направлении и впервые за долгое время становится действительно интересным.

При этом появление дополнительных участников в этом соревновании никак не повлияет на график игр сборных — команды, как и раньше, будут проводить по три встречи за этап, просто будут встречаться не со всеми соперниками сразу.

Так, на Кубке «Карьялы» сборная России 9 ноября сыграет с хозяевами турнира финнами, через день сразится со Швейцарией, а 12 ноября завершит этап противостоянием с Чехией.

С Канадой и Швецией команда Знарка встретится уже в России в рамках Кубка Первого канала — второго этапа Евротура.

«Евротур создан для того, чтобы посмотреть резервы. В том году почти все время играл молодой состав. Сейчас мы большинство наигрываем на Олимпийские игры, — прокомментировал состав на первый этап сезона президент ФХР Владислав Третьяк.

Думаю, что состав на турнир в декабре, который будет в Москве, почти на 100 процентов поедет на Олимпиаду.

Мы хотим проверить молодых игроков. Не взяли Ковальчука, потому что итак знаем его. У него хороший сезон, он лучший бомбардир.

А Дацюк немного приболел, поэтому его не взяли. Состав неплохой. Мы получим удовольствие от нашей игры, — подытожил прославленный в прошлом вратарь.

Действительно, ни лучший бомбардир нынешнего сезона Илья Ковальчук, ни другой форвард СКА Павел Дацюк в Финляндию не поедут, а вместо этого получат отдых и смогут со свежими силами продолжать сражения в КХЛ после возобновления чемпионата.

При этом Олег Знарок, работающий в КХЛ со СКА, вызвал ведущих нападающих своего главного конкурента ЦСКА: Кирилл Капризов, Валерий Нечушкин, Михаил Григоренк и Иван Телегин сыграют в Финляндии.

Впрочем, если сравнивать представительство двух самых богатых команд страны в сборной, то у ЦСКА на Кубке «Карьялы» сыграют семь хоккеистов, а от СКА в Финляндию отправятся сразу десять игроков, так что разговоры о выматывании конкурента вряд ли уместны.

К тому же Знарок не позвал не только своих заслуженных ветеранов, но и вернувшегося в этом году в Россию из НХЛ защитника Андрея Маркова, выступающего за казанский «Ак Барс».

В представленном ФХР списке обращают на себя внимание вернувшийся из НХЛ в «Автомобилист» Никита Трямкин и новичок-защитник из «Ак Барса» Василий Токранов. Также не в СКА и ЦСКА из защитников играет ярославец Илья Любушкин.

Среди нападающих также трое представляют не два самых укомплектованных клуба страны: Владимир Ткачев из «Ак Барса», Сергей Мозякин из магнитогорского «Металлурга» и Павел Красковский из «Локомотива».

Компанию Игорю Шестеркину и Илье Сорокину составит вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев, для которого это первый вызов в национальную команду.

Состав сборной России на Кубок «Карьялы»:

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Салават Юлаев).

Защитники: Владислав Гавриков, Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин, Андрей Зубарев (все — СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров (оба — ЦСКА), Илья Любушкин («Локомотив»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Василий Токранов («Ак Барс»).

Нападающие: Никита Гусев, Александр Барабанов, Сергей Широков, Сергей Калинин, Сергей Плотников (все — СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов (все — ЦСКА), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Сергей Мозякин («Металлург» Магнитогорск), Павел Красковский («Локомотив»).

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