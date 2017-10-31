СКА и ЦСКА едут на Кубок «Карьялы»
Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала на своем официальном сайте список игроков, вызванных тренерским штабом Олега Знарка в национальную сборную страны на первый этап Еврохоккейтура — Кубок «Карьялы».
Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала на своем официальном сайте список игроков, вызванных тренерским штабом Олега Знарка в национальную сборную страны на первый этап Еврохоккейтура — Кубок «Карьялы».
Первый этап обновленного хоккейного Евротура пройдет в Финляндии с 8 по 12 ноября. С этого сезона в регулярных соревнованиях сборных во время европейского сезона будут участвовать не четыре сборных, а шесть.
К привычным России, Швеции, Финляндии и Чехии добавились еще планирующая обкатывать в условиях отказа НХЛ от участия в Олимпиаде состав к Играм Канада и Швейцария.
Появление швейцарской сборной в Еврохоккейтуре — событие долгожданное и правильное. Швейцария давно переросла статус хоккейного «карлика», ее клубный хоккей является одним из сильнейших в Старом свете, а сборная добиралась до серебряных медалей чемпионата мира.
Швейцарская хоккейная школа с завидной регулярностью стала поставлять хоккеистов и в Национальную хоккейную лигу, а Роман Йози из «Нэшвилл Предаторз» является настоящей суперзвездой.
В общем, Евротур развивается в правильном направлении и впервые за долгое время становится действительно интересным.
При этом появление дополнительных участников в этом соревновании никак не повлияет на график игр сборных — команды, как и раньше, будут проводить по три встречи за этап, просто будут встречаться не со всеми соперниками сразу.
Так, на Кубке «Карьялы» сборная России 9 ноября сыграет с хозяевами турнира финнами, через день сразится со Швейцарией, а 12 ноября завершит этап противостоянием с Чехией.
С Канадой и Швецией команда Знарка встретится уже в России в рамках Кубка Первого канала — второго этапа Евротура.
«Евротур создан для того, чтобы посмотреть резервы. В том году почти все время играл молодой состав. Сейчас мы большинство наигрываем на Олимпийские игры, — прокомментировал состав на первый этап сезона президент ФХР Владислав Третьяк.
Думаю, что состав на турнир в декабре, который будет в Москве, почти на 100 процентов поедет на Олимпиаду.
Мы хотим проверить молодых игроков. Не взяли Ковальчука, потому что итак знаем его. У него хороший сезон, он лучший бомбардир.
А Дацюк немного приболел, поэтому его не взяли. Состав неплохой. Мы получим удовольствие от нашей игры, — подытожил прославленный в прошлом вратарь.
Действительно, ни лучший бомбардир нынешнего сезона Илья Ковальчук, ни другой форвард СКА Павел Дацюк в Финляндию не поедут, а вместо этого получат отдых и смогут со свежими силами продолжать сражения в КХЛ после возобновления чемпионата.
При этом Олег Знарок, работающий в КХЛ со СКА, вызвал ведущих нападающих своего главного конкурента ЦСКА: Кирилл Капризов, Валерий Нечушкин, Михаил Григоренк и Иван Телегин сыграют в Финляндии.
Впрочем, если сравнивать представительство двух самых богатых команд страны в сборной, то у ЦСКА на Кубке «Карьялы» сыграют семь хоккеистов, а от СКА в Финляндию отправятся сразу десять игроков, так что разговоры о выматывании конкурента вряд ли уместны.
К тому же Знарок не позвал не только своих заслуженных ветеранов, но и вернувшегося в этом году в Россию из НХЛ защитника Андрея Маркова, выступающего за казанский «Ак Барс».
В представленном ФХР списке обращают на себя внимание вернувшийся из НХЛ в «Автомобилист» Никита Трямкин и
Среди нападающих также трое представляют не два самых укомплектованных клуба страны: Владимир Ткачев из «Ак Барса», Сергей Мозякин из магнитогорского «Металлурга» и Павел Красковский из «Локомотива».
Компанию Игорю Шестеркину и Илье Сорокину составит вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Кареев, для которого это первый вызов в национальную команду.
Состав сборной России на Кубок «Карьялы»:
Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев («Салават Юлаев).
Защитники: Владислав Гавриков, Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин, Андрей Зубарев (все — СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров (оба — ЦСКА), Илья Любушкин («Локомотив»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Василий Токранов («Ак Барс»).
Нападающие: Никита Гусев, Александр Барабанов, Сергей Широков, Сергей Калинин, Сергей Плотников (все — СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов (все — ЦСКА), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Сергей Мозякин («Металлург» Магнитогорск), Павел Красковский («Локомотив»).