Третьяк: российские хоккеисты должны готовиться к ОИ-2018 уже на этапе Евротура в декабре

Источник: ИТАР-ТАСС

Российские хоккеисты до Игр в южнокорейском Пхёнчхане примут участие в двух этапах Евротура — в начале ноября в Хельсинки и в декабре в Москве. Заключительный этап подготовки к Олимпиаде сборная России начнет в конце января в Новогорске, а затем переедет в южнокорейский Анян. Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля.

«Я бы хотел, чтобы команда в декабре уже готовилась к Олимпиаде. Она тогда должна уже практически состоять из тех игроков, которые поедут в Южную Корею. По моему мнению, уже там [в Москве] должны играть готовые пятерки. Очень важна сыгранность, но вопросы здесь к тренерам», — сказал Третьяк.

В состав сборной России на Кубок Карьяла вызваны вратари Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА) и Андрей Кареев («Салават Юлаев»). В олимпийскую команду на Кубок Германии приглашены голкиперы Илья Самсонов и Василий Кошечкин (оба — магнитогорский «Металлург») и Александр Еременко («Динамо», Москва).

«По уровню все эти голкиперы показывают лучший хоккей. Но в команде никогда не считают, кто первый, второй или третий вратари. Кому доверят, тот и будет играть. Самое главное, чтобы они все трое были достойными, чтобы действительно лучшие попали на Олимпийские игры», — сказал Третьяк.