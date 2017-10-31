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17:23 (мск), источник: Р-Спорт

Третьяк: Ковальчука нет в сборной России, поскольку его возможности известны

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Нападающий санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук не вызван в сборную России по хоккею, поскольку его возможности хорошо известны, форвард ярко играет в текущем сезоне, заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник ФХР объявила состав сборной России на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 8 по 12 ноября. В список вошли десять хоккеистов СКА и восемь игроков московского ЦСКА, Ковальчук, набравший 35 очков (20 голов и 15 передач) в 28 играх регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона, пропустит Кубок Карьяла.

«Мы хотим проверить молодых игроков. Мы не взяли Ковальчука, потому что мы и так его знаем, у него сейчас хороший сезон, он лучший бомбардир (КХЛ). (Форвард СКА) Павел Дацюк немного приболел, поэтому мы его не взяли. Состав неплохой, мы получим удовольствие от нашей игры», — сказал Третьяк в эфире телеканала «Россия 24».

Он также добавил, что состав на Кубок Первого канала, который пройдет в декабре, будет почти на 100% совпадать с составом на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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