Третьяк: Ковальчука нет в сборной России, поскольку его возможности известны

Источник: РИА "Новости"

Во вторник ФХР объявила состав сборной России на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 8 по 12 ноября. В список вошли десять хоккеистов СКА и восемь игроков московского ЦСКА, Ковальчук, набравший 35 очков (20 голов и 15 передач) в 28 играх регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона, пропустит Кубок Карьяла.

«Мы хотим проверить молодых игроков. Мы не взяли Ковальчука, потому что мы и так его знаем, у него сейчас хороший сезон, он лучший бомбардир (КХЛ). (Форвард СКА) Павел Дацюк немного приболел, поэтому мы его не взяли. Состав неплохой, мы получим удовольствие от нашей игры», — сказал Третьяк в эфире телеканала «Россия 24».