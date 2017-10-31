Федосов: Дацюк будет готов к Кубку Первого канала, сейчас ему нужна профилактика

«Думаю, Дацюк будет готов к российскому этапу Евротура. Сейчас нужна профилактика — всё-таки возраст даёт о себе знать. Но ничего страшного там нет.

Рига всегда была тягучей командой, действующей от обороны. Против них всегда неприятно играть — так было и в «Динамо», и в СКА. В гостях мы выиграли с трудом. То, что они на последнем месте, — это их проблемы. Мы будем выходить и настраиваться только на победу, — цитирует Федосова пресс-служба клуба.