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14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Федосов: Дацюк будет готов к Кубку Первого канала, сейчас ему нужна профилактика

Тренер СКА Владимир Федосов поделился ожиданиями от матча с рижским «Динамо», а также рассказал о повреждении Павла Дацюка, который внесён в список травмированных до конца ноября и пропустит Кубок Карьяла.

Источник: РИА "Новости"

Российский этап Евротура — Кубок Первого канала пройдёт с 12 по 17 декабря.

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«Думаю, Дацюк будет готов к российскому этапу Евротура. Сейчас нужна профилактика — всё-таки возраст даёт о себе знать. Но ничего страшного там нет.

Шестёркину дали отдохнуть, в воротах сегодня сыграет Коскинен. Вторым вратарём будет Коробов, потому что Мельничук вчера играл за «СКА-Нева».

Рига всегда была тягучей командой, действующей от обороны. Против них всегда неприятно играть — так было и в «Динамо», и в СКА. В гостях мы выиграли с трудом. То, что они на последнем месте, — это их проблемы. Мы будем выходить и настраиваться только на победу, — цитирует Федосова пресс-служба клуба.

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