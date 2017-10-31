Марков, Мозякин, Капризов: кого Знарок возьмет на Кубок «Карьяла»?

Источник: Спорт-Экспресс

Впервые за много лет хоккейный Евротур сможет избавиться от статуса проходного турнира и получить реальные, а не выдуманные смысл и интригу. Из-за отказа энхаэловцев от участия на Олимпиаде два этапа — ноябрьский Кубок «Карьяла» и декабрьский в Москве — превратились в реальный отборочный турнир для кандидатов на поездку в Корею. Изменился и формат Евротура: число команд увеличено до шести — плюс Канада, а также Швейцария (на финском этапе) или Корея (на российском).

Многие сборные, как Канады, Швеция и Финляндия, уже объявили свои составы на Кубок «Карьяла». Заявку российской команды мы узнаем, скорее всего, уже во вторник. «СЭ» представляет свой вариант нашей национальной команды.

ВРАТАРИ



Илья САМСОНОВ (Металлург Мг), Илья СОРОКИН (ЦСКА), Игорь ШЕСТЕРКИН (СКА).

Два места в Пхенчхане плотно забиты за голкиперами армейских команд, причем ни Сорокина, ни Шестеркина нельзя назвать очевидным первым номером. Почти бессмысленно сравнивать их статистику в КХЛ: число матчей, где ЦСКА и СКА сталкиваются с серьезным сопротивлением, а их вратари — с большой нагрузкой, минимально. У Сорокина есть небольшое статусное преимущество — на двух чемпионатах мира он был вторым голкипером, а Шестеркин третьим — но любой неудачный матч на Евротуре или Олимпиаде может изменить положение.

Ситуация чем-то похожа на то, что было в Сочи-2014, когда двое ровесников (Сорокин и Шестеркин — 1995 г.р., а Варламов и Бобровский — 1988 г. р.) близкого уровня таланта спорят за место в составе еще с «молодежки».

Третий голкипер на «Карьяла» — скорее всего, позиция чисто тренировочная. Сорокин и Шестеркин сыграют три матча, а вот еще один вратарь может оказаться запасным в какой-то встрече, но вряд ли выйдет на лед. На это место претендует суперталантливый, но пока очень нестабильный Самсонов из «Магнитки» и Андрей Кареев из «Салавата», проигравший конкуренцию в клубе Бену Скривенсу. А вот основного голкипера «Ак Барса» Эмиля Гарипова в сборной, скорее всего, не будет.

Не стоит забывать и про опытных вратарей вроде Василия Кошечкина и Александра Еременко — на тот случай, если Сорокин с Шестеркиным не справятся на этапах Евротура с большой ответственностью. Кого-то из ветеранов мы, вероятно, увидим в составе второй (олимпийской) сборной, которая примет участие в Кубке Германии и сыграет с США, Словакией и Германией.

ЗАЩИТНИКИ



Вячеслав ВОЙНОВ, Владислав ГАВРИКОВ, Андрей ЗУБАРЕВ (все — СКА), Богдан КИСЕЛЕВИЧ, Михаил НАУМЕНКОВ, Никита НЕСТЕРОВ (все — ЦСКА), Илья ЛЮБУШКИН (Локомотив), Никита ТРЯМКИН (Автомобилист)



Травмированы: Антон БЕЛОВ, Артем ЗУБ (оба — СКА).

Главный вопрос — позовут ли в сборную защитника «Ак Барса» Андрея Маркова? По нашей информации, вероятность этого очень мала. Марков слабо провел единственный турнир с Олегом Знарком — Кубок мира, а к неудачному опыту добавил приличное число ошибок в обороне в составе казанцев. Атакующие заслуги, высокая результативность и сумасшедший опыт компенсировать недостатки Андрея в глазах тренерского штаба сборной не смогли.

Прочными выглядят позиции четырех защитников: Войнова, Гаврикова, Нестерова и Киселевича. Вячеслав и Никита должны закрыть проблемные позиции в спецбригадах большинства, а Владислав с Богданом заработали огромный кредит доверия после прекрасного чемпионата мира.

В отсутствие травмированных Белова и Зуба свой шанс могут получить другие защитники СКА — например, Зубарев. Хорошие шансы есть у тех, кто был близок поехать в мае в Кельн — Науменкова и Любушкина. Наверняка в сборной стоит ждать лидера обороны «Автомобилиста» Трямкина, а вот другой «возвращенец» — Алексей Марченко из ЦСКА — пока Знарка не впечатлил.

НАПАДАЮЩИЕ



Александр БАРАБАНОВ, Никита ГУСЕВ, Сергей КАЛИНИН, Сергей ПЛОТНИКОВ, Николай ПРОХОРКИН, Сергей ШИРОКОВ (все — СКА), Сергей АНДРОНОВ, Михаил ГРИГОРЕНКО, Кирилл КАПРИЗОВ, Валерий НИЧУШКИН, Иван ТЕЛЕГИН (все — ЦСКА), Сергей МОЗЯКИН (Металлург Мг), Владимир ТКАЧЕВ (Ак Барс)



Дадут отдохнуть: Илья КОВАЛЬЧУК (СКА).

Травмирован: Павел ДАЦЮК (СКА).

Для Знарка нет никакого резона проверять своих главных звезд на «Карьяла». Наигрывать в определенных сочетаниях их не надо, так как на Олимпиаде, Павел и Илья, скорее всего, будут играть, как и в СКА, с Плотниковым, да и с питерской парой защитников Войнов — Гавриков. Позиции Дацюка и Ковальчука (в сравнении с другим ветераном Мозякиным) бесспорны: отчасти из-за их связки, отчасти из-за суперзвездного статуса, отчасти из-за клубной прописки.

Капитан «Магнитки», в отличие от Маркова, свой шанс получит: у Знарка он всегда играл здорово и заслужил свой шанс снова доказать, что «может доехать до ворот». По опыту прошлых турниров можно предположить, что как минимум три тройки сборной будут нацелены на атаку, а, значит, место для Мозякина есть.

Практически все кандидаты очевидны в нападении: Ткачев, Гусев, Капризов и Широков проводят отличный сезон, Ничушкин сильно прибавил в октябре, Андронов, Телегин и Плотников незаменимы для сборной в роли разрушителей. Вряд ли Знарок не вызовет еще одного из многочисленных игроков СКА Барабанова, и место за еще одну позицию в основе должно развернуться между Прохоркиным и Григоренко.