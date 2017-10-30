Тренерский штаб сборной Швеции вызвал в команду 11 игроков из КХЛ на Кубок Карьяла

Кубок Карьяла пройдет в Финляндии с 8 по 12 ноября, и сборная Швеции встретится на турнире с командами Чехии, Канады и Финляндии. Наибольшее представительство из команд КХЛ в составе шведской сборной получил омский «Авангард», делегировавший сразу четырех хоккеистов. Полностью выбор главного тренера Рикарда Грёнборга выглядит так: