Тренерский штаб сборной Швеции вызвал в команду 11 игроков из КХЛ на Кубок Карьяла

Кубок Карьяла пройдет в Финляндии с 8 по 12 ноября, и сборная Швеции встретится на турнире с командами Чехии, Канады и Финляндии. Наибольшее представительство из команд КХЛ в составе шведской сборной получил омский «Авангард», делегировавший сразу четырех хоккеистов. Полностью выбор главного тренера Рикарда Грёнборга выглядит так:
вратари — Юнас Энрот («Динамо», Минск), Магнус Хелльберг («Куньлунь», Китай), Линус Сёдерстрём (ХВ 71, Швеция);.
защитники — Симон Бертильссон («Брюнэс», Швеция), Стаффан Кронвалль («Локомотив», Ярославль), Микаэль Викстрад («Ферьестад», Швеция), Патрик Херсли (СКА, Санкт-Петербург), Юхан Франссон («Женева-Серветт», Швейцария), Расмус Далин («Фрёлунда», Швеция), Эрик Густафссон, Юнас Анелёв (оба — «Авангард», Омск), Магнус Нюгрен («Давос», Швейцария);.
нападающие — Патрик Селин («Лулео», Швеция), Роберт Нильссон, Фредрик Петтерссон (оба — «Цюрих», Швейцария), Юаким Линдстрём, Пер Линдхольм, Оскар Мёллер (все — «Шеллефтео», Швеция), Деннис Эверберг, Андре Петерссон (оба — «Авангард», Омск), Дик Аксельссон, Юхан Рыно (оба — «Ферьестад», Швеция), Джон Норман («Йокерит», Финляндия), Антон Ландер («Ак Барс», Казань), Линус Умарк («Салават Юлаев», Уфа).