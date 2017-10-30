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16:42 (мск), источник: Р-Спорт

Тренерский штаб сборной Швеции вызвал в команду 11 игроков из КХЛ на Кубок Карьяла

Тренерский штаб сборной Швеции огласил состав на первый этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла, и в список национальной команды вошли 11 игроков, представляющих Континентальную хоккейную лигу, сообщается на официальном сайт КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Кубок Карьяла пройдет в Финляндии с 8 по 12 ноября, и сборная Швеции встретится на турнире с командами Чехии, Канады и Финляндии. Наибольшее представительство из команд КХЛ в составе шведской сборной получил омский «Авангард», делегировавший сразу четырех хоккеистов. Полностью выбор главного тренера Рикарда Грёнборга выглядит так:

вратари — Юнас Энрот («Динамо», Минск), Магнус Хелльберг («Куньлунь», Китай), Линус Сёдерстрём (ХВ 71, Швеция);.

защитники — Симон Бертильссон («Брюнэс», Швеция), Стаффан Кронвалль («Локомотив», Ярославль), Микаэль Викстрад («Ферьестад», Швеция), Патрик Херсли (СКА, Санкт-Петербург), Юхан Франссон («Женева-Серветт», Швейцария), Расмус Далин («Фрёлунда», Швеция), Эрик Густафссон, Юнас Анелёв (оба — «Авангард», Омск), Магнус Нюгрен («Давос», Швейцария);.

нападающие — Патрик Селин («Лулео», Швеция), Роберт Нильссон, Фредрик Петтерссон (оба — «Цюрих», Швейцария), Юаким Линдстрём, Пер Линдхольм, Оскар Мёллер (все — «Шеллефтео», Швеция), Деннис Эверберг, Андре Петерссон (оба — «Авангард», Омск), Дик Аксельссон, Юхан Рыно (оба — «Ферьестад», Швеция), Джон Норман («Йокерит», Финляндия), Антон Ландер («Ак Барс», Казань), Линус Умарк («Салават Юлаев», Уфа).

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