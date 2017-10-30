14 игроков КХЛ сыграют за сборную Финляндии на Кубке Карьяла
Стал известен состав сборной Финляндии на Кубок Карьяла, который пройдёт с 8 по 12 ноября.
Стал известен состав сборной Финляндии на Кубок Карьяла, который пройдёт с 8 по 12 ноября.
В турнире примут участие команды Финляндии, Швеции, России, Чехии, Канады и Швейцарии. На финском этапе Евротура за свою сборную сыграют 14 хоккеистов КХЛ.
Вратари: Микко Коскинен (СКА), Йони Ортио («Шеллефтео»), Ээро Килпеляйнен («Эрберу»).
Защитники: Юрки Йокипакка (ХК «Сочи»), Микко Лехтонен («Таппара»), Лассе Кукконен («Кярпят»), Нико Миккола («Таппара»), Сами Лепистё («Йокерит»), Ессе Виртанен («Фэрьестад»), Миро Хейсканен (ИФК), Вилле Лаюнен («Спартак»), Миика Койвисто («Кярпят»), Атте Охтамаа («Ак Барс»).
Нападающие: Марко Анттила, Ээли Толванен, Мика Ниеми, Антти Пильстрём (все — «Йокерит»), Юлиус Юнттила («Кярпят»), Йоонас Кемппайнен, Теэму Хартикаенен (оба — «Салават Юлаев»), Яни Лаюнен («Лугано»), Сакари Маннинен («Эрберу»), Петри Контиола («Локомотив»), Пика Пюёряля («Берн»), Ярно Коскиранта (СКА), Антти Эркинюнтти («Тайгерс»), Юкка Пелтола («Таппара»),