Тренеры молодежной и юниорской сборных Беларуси по хоккею назвали расширенные составы на сборы

В молодежную сборную вызваны 28 хоккеистов, среди которых и нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович. Команда под руководством Юрия Файкова будет готовиться в минском Дворце спорта 6 и 7 ноября, после чего отправится в Вентспилс (Латвия). Белорусы примут участие в турнире и сыграют с соперниками из Дании (9 ноября), Латвии (10 ноября) и Австрии (11 ноября).

Для молодежной сборной предстоящие соревнования станут важным этапом подготовки к чемпионату мира, который с 26 декабря по 5 января пройдет в американском Баффало. Белорусы начнут выступление в группе В вместе с командами Швеции, Швейцарии, России и Чехии.