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13:05 (мск), источник: БЕЛТА

Тренеры молодежной и юниорской сборных Беларуси по хоккею назвали расширенные составы на сборы

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренеры молодежной и юниорской сборных Беларуси по хоккею назвали расширенные составы на ноябрьские учебно-тренировочные сборы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

В молодежную сборную вызваны 28 хоккеистов, среди которых и нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович. Команда под руководством Юрия Файкова будет готовиться в минском Дворце спорта 6 и 7 ноября, после чего отправится в Вентспилс (Латвия). Белорусы примут участие в турнире и сыграют с соперниками из Дании (9 ноября), Латвии (10 ноября) и Австрии (11 ноября).

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Для молодежной сборной предстоящие соревнования станут важным этапом подготовки к чемпионату мира, который с 26 декабря по 5 января пройдет в американском Баффало. Белорусы начнут выступление в группе В вместе с командами Швеции, Швейцарии, России и Чехии.

Юниорская сборная до 18 лет уже 2 ноября приступит к занятиям в Минске. На учебно-тренировочный сбор вызваны 29 игроков. После команда вылетит в немецкий Фюссен. В этом городе дружина под руководством Павла Перепехина встретится с Данией (9 ноября), Германией (10 ноября) и Словакией (11 ноября). Главным стартом в текущем сезоне для сборной до 18-и лет станет чемпионат мира в топ-дивизионе, который будет проводиться с 19 по 29 апреля 2018 года в Челябинске и Магнитогорске.

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