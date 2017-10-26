Два хоккеиста «Барыса» вошли в состав сборной Канады на Кубок Карьяла
Федерация хоккея Канады опубликовала состав сборной на Кубок Карьяла. В него вошли два хоккеиста астанинского «Барыса» — Линден Вей и Мэтт Фрэттин.
Федерация хоккея Канады опубликовала состав сборной на Кубок Карьяла. В него вошли два хоккеиста астанинского «Барыса» — Линден Вей и Мэтт Фрэттин.
В нынешнем сезоне Линден Вей сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 26 матчей и набрал 32 (5+27) очка, Мэтт Фрэттин в 24 играх записал в актив 24 (10+14) результативных баллов.
Отметим, ранее оба хоккеиста не выступали за сборную Канады на официальных турнирах под эгидой ИИХФ.
Состав сборной Канады на Кубок Карьяла:
Вратари: Джастин Питерс, Бен Скривенс;
Защитники: Карл Столлери, Зак Уайтклауд, Чед Геноуэй, Крис Ли, Максим Норо, Симон Депрё, Джесси Блэкер, Джеффри Кинрейд, Мэт Робинсон;
Нападающие: Войтек Вольски, Мэйсон Рэймонд, Дерек Рой, Брэндон Козун, Эрик О’Делл, Жильбер Брюле, Линден Вей, Рене Бурк, Мэтт Эллисон, Куинтон Хауден, Дилан Сикура, Эндрю Эббетт, Мэтт Фрэттин, Кристиан Томас, Роб Клинкхаммер.