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23:14 (мск), источник: Sports.kz

Два хоккеиста «Барыса» вошли в состав сборной Канады на Кубок Карьяла

Федерация хоккея Канады опубликовала состав сборной на Кубок Карьяла. В него вошли два хоккеиста астанинского «Барыса» — Линден Вей и Мэтт Фрэттин.

В нынешнем сезоне Линден Вей сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 26 матчей и набрал 32 (5+27) очка, Мэтт Фрэттин в 24 играх записал в актив 24 (10+14) результативных баллов.

Отметим, ранее оба хоккеиста не выступали за сборную Канады на официальных турнирах под эгидой ИИХФ.

Состав сборной Канады на Кубок Карьяла:

Вратари: Джастин Питерс, Бен Скривенс;

Защитники: Карл Столлери, Зак Уайтклауд, Чед Геноуэй, Крис Ли, Максим Норо, Симон Депрё, Джесси Блэкер, Джеффри Кинрейд, Мэт Робинсон;

Нападающие: Войтек Вольски, Мэйсон Рэймонд, Дерек Рой, Брэндон Козун, Эрик О’Делл, Жильбер Брюле, Линден Вей, Рене Бурк, Мэтт Эллисон, Куинтон Хауден, Дилан Сикура, Эндрю Эббетт, Мэтт Фрэттин, Кристиан Томас, Роб Клинкхаммер.

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