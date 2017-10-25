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14:08 (мск), источник: БЕЛТА

Павел Перепехин назначен главным тренером юниорской сборной (U-18) по хоккею

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павел Перепехин назначен главным тренером юниорской сборной (U-18) по хоккею, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации хоккея.

Источник: БЕЛТА

Ранее 39-летний специалист входил в тренерский штаб хоккейных клубов «Динамо-Минск» (сезон 2009/2010), солигорский «Шахтер» (2009/2010, 2010/2011) и «Юность-Минск» (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).

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Наставник сборной «Беларусь U-18» также работал в структуре сборных команд страны. В сезоне 2009/2010 Павел Перепехин входил в тренерский штаб юниорской команды на чемпионате мира в группе А дивизиона I. В сезоне 2012/2013 возглавил молодежную сборную «Беларусь U-20», которую в декабре 2014 года вывел в элиту молодежного хоккея, где Беларусь не играла с 2007 года.

В апреле 2018 года юниорской сборной Беларуси предстоит участие в элитном дивизионе чемпионата мира, который примут Челябинск и Магнитогорск.

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