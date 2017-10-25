Павел Перепехин назначен главным тренером юниорской сборной (U-18) по хоккею

Наставник сборной «Беларусь U-18» также работал в структуре сборных команд страны. В сезоне 2009/2010 Павел Перепехин входил в тренерский штаб юниорской команды на чемпионате мира в группе А дивизиона I. В сезоне 2012/2013 возглавил молодежную сборную «Беларусь U-20», которую в декабре 2014 года вывел в элиту молодежного хоккея, где Беларусь не играла с 2007 года.