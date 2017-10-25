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Шведский хоккеист забросил шайбу из-за ворот соперника
Нападающий «Векше» Адам Бродецки забросил эффектную шайбу в ворота «Фэрьестада» в матче чемпионата Швеции. Видео появилось в
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Нападающий «Векше» Адам Бродецки забросил эффектную шайбу в ворота «Фэрьестада» в матче чемпионата Швеции. Видео появилось в
Находясь за воротами соперника, Бродецки поднял шайбу на крюк клюшки и занес ее в ближний угол. Голкипер «Фэрьестада» Стефан Стин не успел на это среагировать.
Встреча, состоявшаяся 24 октября, завершилась победой «Векше» со счетом 3:1. В 13 турах команда набрала 25 очков и занимает второе место в таблице чемпионата страны. «Фэрьестад» лидирует с 27 очками.