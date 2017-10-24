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13:52 (мск), источник: Прессбол

Михаил Захаров, Сергей Пушков и Андрей Мезин — в тренерском штабе сборной Беларуси

ФХРБ назвала тренерский штаб национальной сборной на ближайшую ноябрьскую паузу.

Источник: РИА "Новости"

К работе с национальной командой под руководством Дэйва Льюиса будут привлечены белорусские тренеры. Михаил Захаров («Юность»), Сергей Пушков («Неман») и Андрей Мезин вызваны в качестве ассистентов главного тренера, должность тренера по физподготовке займет Геннадий Лянго, который в текущем сезоне работает с «Динамо-Минск», а на пост видеокоуча приглашен Борис Король, тренером вратарей станет Андрей Кудин.

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Напомним, у Дэйва Льюиса и Михаила Захарова уже имеется опыт совместной работы. В 2010 Льюис ассистировал Захарову на Олимпийских играх в Ванкувере, позже они вместе работали в сборной Украины.

Учебно-тренировочный сбор стартует 6 ноября на льду «Минск-Арены». 7 ноября команда отправится во французский Серже, где сыграет со сборными Франции, Латвии и Словении.

Расписание игр:

09.11.2017

16:00 — Беларусь — Франция

10.11.2017

20:00 — Беларусь — Латвия

11.10.2017

20:00 — Беларусь — Словения.

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