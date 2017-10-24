Михаил Захаров, Сергей Пушков и Андрей Мезин — в тренерском штабе сборной Беларуси
ФХРБ назвала тренерский штаб национальной сборной на ближайшую ноябрьскую паузу.
ФХРБ назвала тренерский штаб национальной сборной на ближайшую ноябрьскую паузу.
К работе с национальной командой под руководством Дэйва Льюиса будут привлечены белорусские тренеры. Михаил Захаров («Юность»), Сергей Пушков («Неман») и Андрей Мезин вызваны в качестве ассистентов главного тренера, должность тренера по физподготовке займет Геннадий Лянго, который в текущем сезоне работает с «Динамо-Минск», а на пост видеокоуча приглашен Борис Король, тренером вратарей станет Андрей Кудин.
Напомним, у Дэйва Льюиса и Михаила Захарова уже имеется опыт совместной работы. В 2010 Льюис ассистировал Захарову на Олимпийских играх в Ванкувере, позже они вместе работали в сборной Украины.
Расписание игр:
09.11.2017
16:00 — Беларусь — Франция
10.11.2017
20:00 — Беларусь — Латвия
11.10.2017
20:00 — Беларусь — Словения.