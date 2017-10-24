Михаил Захаров, Сергей Пушков и Андрей Мезин — в тренерском штабе сборной Беларуси

К работе с национальной командой под руководством Дэйва Льюиса будут привлечены белорусские тренеры. Михаил Захаров («Юность»), Сергей Пушков («Неман») и Андрей Мезин вызваны в качестве ассистентов главного тренера, должность тренера по физподготовке займет Геннадий Лянго , который в текущем сезоне работает с «Динамо-Минск», а на пост видеокоуча приглашен Борис Король , тренером вратарей станет Андрей Кудин.

Напомним, у Дэйва Льюиса и Михаила Захарова уже имеется опыт совместной работы. В 2010 Льюис ассистировал Захарову на Олимпийских играх в Ванкувере, позже они вместе работали в сборной Украины.



Учебно-тренировочный сбор стартует 6 ноября на льду «Минск-Арены». 7 ноября команда отправится во французский Серже, где сыграет со сборными Франции, Латвии и Словении.



Расписание игр:



09.11.2017



16:00 — Беларусь — Франция



10.11.2017



20:00 — Беларусь — Латвия



11.10.2017



20:00 — Беларусь — Словения.