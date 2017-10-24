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11:01 (мск), источник: Чемпионат.com

На матче в Швеции 20 игроков начали задыхаться из-за возможной утечки аммиака

В матче чемпионата третьей по силе лиги Швеции между командами «Эверкаликс» и «Хапаранда» по меньшей мере 20 игроков начали задыхаться и были доставлены в больницу, сообщает Aftonbladet.

Федерация хоккея Швеции начала расследование возможной утечки аммиака на лёд. Газ мог просочиться из охлаждающей системы или труб, где он используется в качестве охлаждающего вещества. Инцидент произошёл 21 октября, на следующий день игроки испытывали боли в груди при дыхании. Матч был сыгран до конца и завершился победой «Эверкаликса» со счётом 7:2.

«В больнице сказали, что из-за химической реакции в наших лёгких начала собираться вода. Некоторые игроки почувствовали недомогание во время матча, а некоторые — после него. Нам было тяжело дышать, мы кашляли, когда возвращались на скамейку. Было очень тяжело играть. Мы не знаем, в чём дело. Если бы это был аммиак, мы бы почувствовали запах», — сказал форвард «Хапарадны» Йеспер Юнтти.

Издание сообщает, что информации о травмах зрителей или служащих арены не поступало. Кроме того, на следующий день на арене играли молодёжные команды, которые также не испытали проблем с дыханием.

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