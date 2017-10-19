Экс-форварду «Торпедо» и «Локомотива» Тёрнбергу нужна операция, выбыл на месяц

Тёрнберг известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лине. Всего в КХЛ в составе нижегородского «Торпедо», пражского «Льва» и ярославского «Локомотива» Тёрнберг провёл 253 матча, забросил в них 90 шайб и сделал 75 результативных передач.