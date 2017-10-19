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14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-форварду «Торпедо» и «Локомотива» Тёрнбергу нужна операция, выбыл на месяц

Капитан ХВ-71 Мартин Тёрнберг выбыл из строя как минимум на месяц.

Хоккеисту потребуется операция. Об этом информирует dn.se.

Тёрнберг известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лине. Всего в КХЛ в составе нижегородского «Торпедо», пражского «Льва» и ярославского «Локомотива» Тёрнберг провёл 253 матча, забросил в них 90 шайб и сделал 75 результативных передач.

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