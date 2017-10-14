Команда Президента Беларуси с победы стартовала в XI Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей

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В матче на малой площадке «Чижовка-Арены» уже в первом периоде шайба трижды побывала в сетке ворот голкипера дружины Минской области Сергея Роговского, признанного в прошлом сезоне соревнований лучшим на этой позиции. На пятой минуте первого периода нападающий хоккейной команды Президента Беларуси и первый вице-президент НОК Андрей Асташевич вышел один на один и мастерски переиграл вратаря. Вскоре увеличил преимущество в счете команды главы государства Ярослав Чуприс. На 9-й минуте периода успешно завершил точным броском комбинацию партнеров Александр Зеленко, воспользовавшийся передачей тренера минского «Динамо», а в прошлом игрока НХЛ и национальной сборной Беларуси Константина Кольцова.

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В ходе второго периода ледовая дружина главы государства имела игровое преимущество. Голами отметились Дмитрий Мелешко и Евгений Курилин. На 30-й минуте встречи точный бросок по воротам соперников на свой счет записал Александр Лукашенко. В заключительные двадцать минут встречи болельщики увидели также много заброшенных шайб. Вторым голом в ходе матча отличился Александр Лукашенко, который нанес точный бросок на 41-й минуте. Представители Минской области смогли сократить отставание в счете, но оформивший голевой хет-трик на 57-й минуте Андрей Асташевич не позволил развить успех команде столичного региона. Нападающий отличился в этом игровом эпизоде благодаря передаче главы государства. Окончательный счет поединка установил защитник команды Президента Беларуси Геннадий Савилов, который поборолся за шайбу у ворот соперника, — 10:5.

Лучшими игроками матча-открытия названы Алексей Ерашов в составе Минской области и Александр Рядинский в составе команды Президента Беларуси.

Следующую игру в соревнованиях хоккейная команда Президента Беларуси проведет 28 октября на выезде и сыграет с ледовой дружиной Витебской области.

Команда Президента Беларуси восемь раз побеждала в этих соревнованиях (в 2008, 2010−2012, 2014−2017 годах). По одному разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской (2009) и Минской областей (2013).

Матчи Республиканских соревнований среди любителей традиционно будут проходить по выходным дням. В одиннадцатом сезоне состязания пройдут в два этапа. Вначале семь команд (шесть ледовых дружин из областей и хоккейная команда Президента Беларуси) проведут однокруговой турнир, который завершится в марте 2018 года. Во второй этап плей-офф, он пройдет с 31 марта по 15 апреля, выйдут четыре лучшие команды, которые определят финалистов, а проигравшие в полуфинале разыграют бронзовые медали турнира.