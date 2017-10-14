Матч команд Президента и Минской области откроет XI Республиканские соревнования по хоккею среди любителей

Источник: БЕЛТА

В первом поединке турнира сезона-2017/2018 на льду малой площадки «Чижовка-Арены» сегодня сыграют команды, которые в апреле текущего года встретились в финальной серии, и тогда ледовая дружина главы государства дважды добилась успеха, обыграв соперников со счетом 5:3 и 9:4.

Читайте также Лукашенко назвал белорусских хоккеистов хламом

Команда Президента Беларуси восемь раз побеждала в этих соревнованиях (в 2008, 2010−2012, 2014−2017 годах). По одному разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской (2009) и Минской областей (2013).

Обладателем бронзовых наград прошлого турнира стала команда Брестской области, которая в матче за третье место была сильнее ледовой дружины Гомельской области — 6:3.

Лучшим бомбардиром X Республиканских соревнований среди любителей был признан нападающий Павел Белый (команда Президента Беларуси) — 22 очка (9 голов и 13 результативных передач).

В одиннадцатом сезоне состязания пройдут в два этапа. Вначале семь команд (шесть ледовых дружин из областей и хоккейная команда Президента Беларуси) проведут однокруговой турнир, который завершится в марте 2018 года. Во второй этап плей-офф выйдут четыре лучшие команды, которые определят финалистов, а проигравшие в полуфинале разыграют бронзовые медали турнира.