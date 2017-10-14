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11:20 (мск), источник: БЕЛТА

Матч команд Президента и Минской области откроет XI Республиканские соревнования по хоккею среди любителей

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчем команд Президента Беларуси и Минской области стартуют XI Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В первом поединке турнира сезона-2017/2018 на льду малой площадки «Чижовка-Арены» сегодня сыграют команды, которые в апреле текущего года встретились в финальной серии, и тогда ледовая дружина главы государства дважды добилась успеха, обыграв соперников со счетом 5:3 и 9:4.

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Команда Президента Беларуси восемь раз побеждала в этих соревнованиях (в 2008, 2010−2012, 2014−2017 годах). По одному разу триумфаторами становились хоккеисты Гомельской (2009) и Минской областей (2013).

Обладателем бронзовых наград прошлого турнира стала команда Брестской области, которая в матче за третье место была сильнее ледовой дружины Гомельской области — 6:3.

Лучшим бомбардиром X Республиканских соревнований среди любителей был признан нападающий Павел Белый (команда Президента Беларуси) — 22 очка (9 голов и 13 результативных передач).

В одиннадцатом сезоне состязания пройдут в два этапа. Вначале семь команд (шесть ледовых дружин из областей и хоккейная команда Президента Беларуси) проведут однокруговой турнир, который завершится в марте 2018 года. Во второй этап плей-офф выйдут четыре лучшие команды, которые определят финалистов, а проигравшие в полуфинале разыграют бронзовые медали турнира.

Организаторами Республиканских соревнований любителей хоккея выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси, Минский горисполком.

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