Первый канал получил предложение от ФХР по показу этапа Евротура в декабре

С текущего года российский этап Еврохоккейтура включает в себя не четыре, а шесть участников (добавились сборные Канады и Южной Кореи). Соревнования пройдут с 13 по 17 декабря на московской арене «ВТБ Ледовый дворец». С 2006 по 2016 год турнир назывался Кубок Первого канала. В декабре прошлого года канал отказался показывать два матча сборной России из трех, мотивируя это низким интересом аудитории.

«Мы получили предложение от ФХР, но календарь сложный из-за нового формата турнира, так что пока мы на стадии обсуждения. Будет ли соревнование носить название Первого канала? Ну если мы его покажем, наверное. Но это не наш вопрос, спросите у федерации», — прокомментировал ситуацию Файфман.