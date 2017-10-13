Британский «Ноттингем» сыграет со швейцарским «Цюрихом» в 1/8 финала ЛЧ по хоккею

Два финских клуба «Таппара» и «Йювяскюля» сыграют друг с другом, швейцарский «Цуг» встретится с чешской «Кометой», немецкий «Адлер» — со шведским «Брюнесом». «Мальме» (Швеция) сыграет с чешской командой «Оцеларжи», австрийский «Ред Булл Зальцбург» — со шведским «Векшё», немецкий «Ред Булл Мюнхен» — со швейцарским «Берном», а шведская «Фрелунда» — с чешским «Били Тигржи».