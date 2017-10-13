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14:47 (мск), источник: ТАСС

Британский «Ноттингем» сыграет со швейцарским «Цюрихом» в 1/8 финала ЛЧ по хоккею

ТАСС, 13 октября. Британский хоккейный клуб «Ноттингем» встретится со швейцарским «Цюрихом» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Это стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Хельсинки.

Два финских клуба «Таппара» и «Йювяскюля» сыграют друг с другом, швейцарский «Цуг» встретится с чешской «Кометой», немецкий «Адлер» — со шведским «Брюнесом». «Мальме» (Швеция) сыграет с чешской командой «Оцеларжи», австрийский «Ред Булл Зальцбург» — со шведским «Векшё», немецкий «Ред Булл Мюнхен» — со швейцарским «Берном», а шведская «Фрелунда» — с чешским «Били Тигржи».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 31 октября и 1 ноября, ответные встречи состоятся 7 ноября. Финал турнира пройдет 6 февраля 2018 года.

Хоккейная Лига чемпионов проводится с сезона-2014/15. Учредителями являются 26 клубов, которые ежегодно участвуют в турнире, шесть европейских лиг и Международная федерация хоккея. В Лиге чемпионов также играют победители национальных чемпионатов Словакии, Норвегии, Белоруссии, Дании, Великобритании, Франции, Польши и победитель Континентального кубка. Действующим победителем соревнований является «Фрелунда».

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