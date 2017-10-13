Хоккеисты «Шахтера» обыграли «Юность» и лидируют в турнирной таблице экстралиги

Солигорская команда в прошедшем на льду «Чижовка-Арены» матче удачно использовала численное преимущество при игре в неравных составах. Минчане на исходе 23-й минуты усилиями Павла Развадовского открыли счет, но подопечные Владимира Цыплакова сравняли цифры на табло при игре в большинстве — шайба на счету Артема Демкова. А на исходе второго периода цели достиг точный бросок Ильи Камбовича — 2:1. В третьем периоде нападающий «горняков» Кирилл Никулин увеличил преимущество гостей в счете — 3:1. «Юность» смогла лишь на 60-й минуте игры сократить отставание после броска Максима Парфеевца.