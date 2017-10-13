Хоккеисты «Шахтера» обыграли «Юность» и лидируют в турнирной таблице экстралиги

Солигорская команда в прошедшем на льду «Чижовка-Арены» матче удачно использовала численное преимущество при игре в неравных составах. Минчане на исходе 23-й минуты усилиями Павла Развадовского открыли счет, но подопечные Владимира Цыплакова сравняли цифры на табло при игре в большинстве — шайба на счету Артема Демкова. А на исходе второго периода цели достиг точный бросок Ильи Камбовича — 2:1. В третьем периоде нападающий «горняков» Кирилл Никулин увеличил преимущество гостей в счете — 3:1. «Юность» смогла лишь на 60-й минуте игры сократить отставание после броска Максима Парфеевца.
Хоккеисты «Шахтера» после 11 матчей в экстралиге имеют в активе 32 очка и уверенно возглавляют турнирную таблицу.
Результаты остальных матчей: «Гомель» — «Металлург-Жлобин» — 1:0, «Динамо-Молодечно» — «Беларусь U-20» — 3:2 (в овертайме), «Витебск» — «Химик» — 2:4, «Могилев» — «Брест» — 4:2.
Турнирное положение: 1. «Шахтер» — 32 очка (11 матчей). 2. «Юность-Минск» — 26 (10). 3. «Гомель» — 23 (11). 4. «Металлург» — 18 (11). 5. «Неман» — 17 (8). 6. «Беларусь U-20» — 17 (11). 7. «Динамо-Молодечно» — 15 (10). 8. «Лида» — 14 (10). 9. «Могилев» — 9 (11). 10. «Химик» — 8 (11). 11. «Витебск» — 6 (11). 12. «Брест» — 4 (11).
Очередные матчи в экстралиге состоятся 14 октября. «Шахтер» вновь встретится с «Юностью», но уже на своей площадке. Хоккеисты «Немана» сыграют с «Лидой», «Брест» примет «Могилев», «Химик» сыграет с «Витебском», а «Металлург-Жлобин» дома постарается взять реванш за поражение у «Гомеля».