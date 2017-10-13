История, после которой будет тяжело не заплакать.
Да Коста продолжит карьеру в Швейцарии
Нападающий Стефан Да Коста, известный по выступлениям за ЦСКА, продолжит карьеру в Швейцарии.
Нападающий Стефан Да Коста, известный по выступлениям за ЦСКА, продолжит карьеру в Швейцарии.
В ближайшее время он подпишет контракт до конца сезона с «Серветтом».
В услугах француза был также заинтересован омский «Авангард», но там отказались от заключения контракта с игроком по медицинским показателям. (Михаил ЗИСЛИС).