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01:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Да Коста продолжит карьеру в Швейцарии

Нападающий Стефан Да Коста, известный по выступлениям за ЦСКА, продолжит карьеру в Швейцарии.

Источник: РИА "Новости"

В ближайшее время он подпишет контракт до конца сезона с «Серветтом».

В услугах француза был также заинтересован омский «Авангард», но там отказались от заключения контракта с игроком по медицинским показателям. (Михаил ЗИСЛИС).

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