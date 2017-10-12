Комаров не планировал играть за сборную Белоруссии вне зависимости от решения ФХБ
МОСКВА, 12 окт —
МОСКВА, 12 окт —
Ранее агентству «Р-Спорт» стало известно, что ФХБ рассматривает вопрос введения пожизненного запрета выступлений за сборную Белоруссии и в чемпионате страны для хоккеистов-«отказников». Более десятка белорусских игроков, среди которых Никита Комаров, за последние несколько лет сменили спортивное гражданство на российское, чтобы не считаться легионерами в клубах КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Вопрос был поднят на заседании тренерского совета ФХБ в понедельник, обсуждение продолжат на следующем заседании.
«Не знаю, что тут сказать, пусть Федерация хоккея Белоруссии разбирается. Для меня эти возможные решения ничего не изменят, потому что свой выбор относительно игры за сборную я уже сделал (не играть за национальную команду — ред.). А так, федерация может делать, как считает нужным, это уже их дела», — сказал Комаров.
Московское «Динамо» в среду обыграло со счетом 3:2 в серии буллитов казанский «Ак Барс», прервав серию из четырех поражений.
«Серия поражений очень давила, особенно по той причине, что некоторые поражения были просто ненужные. Тяжело было психологически, так что победа над “Ак Барсом” — это большое дело. Дай бог, (сделавший дубль в игре с “Ак Барсом” форвард “Динамо” Михаил) Варнаков поймал вдохновение, должен же он был начать забивать», — отметил Комаров.