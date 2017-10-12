Комаров не планировал играть за сборную Белоруссии вне зависимости от решения ФХБ

Ранее агентству «Р-Спорт» стало известно, что ФХБ рассматривает вопрос введения пожизненного запрета выступлений за сборную Белоруссии и в чемпионате страны для хоккеистов-«отказников». Более десятка белорусских игроков, среди которых Никита Комаров, за последние несколько лет сменили спортивное гражданство на российское, чтобы не считаться легионерами в клубах КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Вопрос был поднят на заседании тренерского совета ФХБ в понедельник, обсуждение продолжат на следующем заседании.

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«Не знаю, что тут сказать, пусть Федерация хоккея Белоруссии разбирается. Для меня эти возможные решения ничего не изменят, потому что свой выбор относительно игры за сборную я уже сделал (не играть за национальную команду — ред.). А так, федерация может делать, как считает нужным, это уже их дела», — сказал Комаров.

Московское «Динамо» в среду обыграло со счетом 3:2 в серии буллитов казанский «Ак Барс», прервав серию из четырех поражений.