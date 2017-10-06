В немецком хоккее введут новую систему для борьбы с договорными матчами

Этот подход будет включать в себя внедрение совершенно нового набора правил, связанных с манипулированием матчами: партнёрство с экспертами по борьбе с договорными матчами Sportradar для обнаружения и расследования подозрительных ставок по всему миру, а также сотрудничество с немецкими специалистами SportsLawyers.



Новые правила, разработанные немецким учёным спортивного права профессором Мартином Нолте и доктором Аней Мартин из SportsLawyers, направлены на защиту целостности лиги и её матчей. Они охватывают всех лиц и должностных лиц, которые участвуют в матчах DEL. Сюда входят профессиональные игроки, а также тренеры, судьи, медицинские работники и агенты игроков. Правила будут сосредоточены на ставках и торговле инсайдерской информацией, независимо от того, сознательно или неосознанно она была совершена.