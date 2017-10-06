Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поляки рассказали о восторге от поездки по «умирающей» РФ - СМИ
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Протест "Нобеля": 27 лауреатов премии требовали отменить закон РФ
Эксперты оценили стоимость проживания саудовского короля в Москве
Королеву красоты Мьянмы лишили титула после ее слов
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Югра
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сибирь
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур2
Трактор3
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал0
Лада2
Хоккей. КХЛ
12:30
КуньлуньБ2
Металлург Мг3
Хоккей. НХЛ
7.10
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
7.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
7.10
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс5
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз2
Филадельфия Флайерз0
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс10
Питтсбург Пингвинз1
Все события
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
СМИ опубликовали первые кадры со свадьбы Шурыгиной
Политолог: В США «обескуражены» ростом влияния РФ
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
15:52 (мск), источник: Чемпионат.com

В немецком хоккее введут новую систему для борьбы с договорными матчами

В этом сезоне Deutsche Eishockey Liga (DEL) применит новый подход к устранению договорных матчей и манипуляций результатами.

Этот подход будет включать в себя внедрение совершенно нового набора правил, связанных с манипулированием матчами: партнёрство с экспертами по борьбе с договорными матчами Sportradar для обнаружения и расследования подозрительных ставок по всему миру, а также сотрудничество с немецкими специалистами SportsLawyers.

Новые правила, разработанные немецким учёным спортивного права профессором Мартином Нолте и доктором Аней Мартин из SportsLawyers, направлены на защиту целостности лиги и её матчей. Они охватывают всех лиц и должностных лиц, которые участвуют в матчах DEL. Сюда входят профессиональные игроки, а также тренеры, судьи, медицинские работники и агенты игроков. Правила будут сосредоточены на ставках и торговле инсайдерской информацией, независимо от того, сознательно или неосознанно она была совершена.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
3-5-2 или 3-4-3? Два варианта сборной России
Игорь Акинфеев: Матч с Кореей на ЧМ-2014 в прошлом. Тема закрыта
Аргентина рискует не попасть на ЧМ-2018 по футболу в России
В каком виде Германия едет в Россию защищать титул чемпиона мира
«Питтсбург» Малкина пропустил 10 шайб в матче НХЛ с «Чикаго»
Bild: Хайнкес возглавит «Баварию» в понедельник
Белявский — четвертый. Драма в финале мужского многоборья
Новости
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь