Хоккеисты молодежной сборной Беларуси обыграли жлобинский «Металлург» в очередном матче экстралиги

В начале встречи первую шайбу забросил нападающий «молодежки» Геннадий Малащенко, поддержал начинание партнера Александр Лукашевич — 2:0. Во втором периоде игроки «Металлурга» сравняли счет — 2:2, а третий период завершился без заброшенных шайб. В овертайме соперникам также не удалось отличиться, а в серии послематчевых буллитов победу гостям принес бросок Леонида Ивановского — 3:2.
Хоккеисты «Динамо-Молодечно» также в гостях вырвали победу у «Гомеля» — 2:1. Судьба игры в Новополоцке между местным «Химиком» и «Брестом» решилась в серии послематчевых буллитов, в которой удача была на стороне гостей. Первую викторию в нынешнем первенстве одержал «Могилев», разгромивший у себя дома гостей из «Витебска» — 8:2. Лидер турнира солигорский «Шахтер» переиграл на выезде «Лиду со счетом 4:2.
Турнирное положение: «Шаxтер» — 26 очков (9 игр), «Юность-Минск» — 23 (8), «Гомель» — 17 (9), «Неман» — 17 (7), Беларусь U-20 — 16 (9), «Металлург» — 15 (9), «Лида» — 14 (9), «Динамо-Молодечно» — 13 (8), «Химик» — 5 (9), «Брест» — 4 (9), «Могилев» — 3 (9), «Витебск» — 3 (9).
Следующие матчи чемпионата Беларуси пройдут в субботу, 7 октября: «Гомель» — Беларусь U-20, «Металлург-Жлобин» — «Динамо-Молодечно», «Лида» — «Юность», «Химик» — «Могилев», «Витебск» — «Брест», «Неман» — «Шахтер».