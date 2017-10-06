Хоккеисты молодежной сборной Беларуси обыграли жлобинский «Металлург» в очередном матче экстралиги

В начале встречи первую шайбу забросил нападающий «молодежки» Геннадий Малащенко, поддержал начинание партнера Александр Лукашевич — 2:0. Во втором периоде игроки «Металлурга» сравняли счет — 2:2, а третий период завершился без заброшенных шайб. В овертайме соперникам также не удалось отличиться, а в серии послематчевых буллитов победу гостям принес бросок Леонида Ивановского — 3:2.

Хоккеисты «Динамо-Молодечно» также в гостях вырвали победу у «Гомеля» — 2:1. Судьба игры в Новополоцке между местным «Химиком» и «Брестом» решилась в серии послематчевых буллитов, в которой удача была на стороне гостей. Первую викторию в нынешнем первенстве одержал «Могилев», разгромивший у себя дома гостей из «Витебска» — 8:2. Лидер турнира солигорский «Шахтер» переиграл на выезде «Лиду со счетом 4:2.