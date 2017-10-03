Гродненский «Неман» потерял шансы на выход в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов

В случае победы в сегодняшней гостевой встрече с лидером группы С финской «Ювяскюлей» чемпионы Беларуси еще могли рассчитывать на продолжение выступления в этом турнире, но этого не случилось. Хоккеисты финского клуба начали встречу очень собранно и открыли счет на 3-й минуте игры, наказав гостей за удаление. Вторая шайба в ворота Виталия Труса влетела в самом дебюте второго периода, после чего подопечные Сергея Пушкова перехватили инициативу, и в третьей двадцатиминутке Артем Кислый и Александр Жидких сравняли результат — 2:2. В овертайме заброшенных шайб не было, а в серии послематчевых буллитов удача была на стороне финнов. Таким образом хоккеисты «Ювяскюли» обеспечили себе выход в 1/8 финала, а гродненцы теперь сосредоточатся на матчах национальных турниров.

До этого хоккеисты «Немана» в групп ЛЧ одержали домашнюю победу над австрийским клубом «Вены Кэпиталз» — 5:4 (в овертайме), а затем потерпели три поражения, дважды уступив швейцарскому «Цугу» — 2:3 дома (в основное время) и 2:3 в гостях (по буллитам), также в серии буллитов белорусы проиграли австрийцам на их площадке — 4:5.

Турнирное положение в группе С: «Ювяскюля» — 11 очков (5 матчей), «Цуг» — 8 (4), «Неман» — 5 (5), «Вена» — 3 (4).