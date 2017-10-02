Определены даты финальных матчей розыгрыша Кубка Беларуси по хоккею
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены даты финальных матчей розыгрыша Кубка Беларуси по хоккею, который с 2012 года переименован в Кубок Салея, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе Федерации хоккея.
В решающей стадии борьба за почетный трофей будет состоять из двух матчей. По итогам полуфинального противостояния в финал розыгрыша Кубка Руслана Салея вышли ХК «Гомель» и ХК «Неман» (Гродно). Первый матч пройдет в Гомеле 16 октября (понедельник). В Гродно команды встретятся 24 октября (вторник).
Действующим обладателем Кубка является гродненский «Неман», который в 2016 году был сильнее минской «Юности».
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