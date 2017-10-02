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2 октября 2017, 19:29 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Определены даты финальных матчей розыгрыша Кубка Беларуси по хоккею

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены даты финальных матчей розыгрыша Кубка Беларуси по хоккею, который с 2012 года переименован в Кубок Салея, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея.

В решающей стадии борьба за почетный трофей будет состоять из двух матчей. По итогам полуфинального противостояния в финал розыгрыша Кубка Руслана Салея вышли ХК «Гомель» и ХК «Неман» (Гродно). Первый матч пройдет в Гомеле 16 октября (понедельник). В Гродно команды встретятся 24 октября (вторник).

Действующим обладателем Кубка является гродненский «Неман», который в 2016 году был сильнее минской «Юности».

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Новости Европейского хоккея

Третьяк: Правило видеопросмотра при взятии ворот перед ОИ будет опробовано на Евротуре

Третьяк: Правило видеопросмотра при взятии ворот перед ОИ будет опробовано на Евротуре

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Правило, по которому тренеры сборных во время олимпийского турнира по хоккею в южнокорейском Пхенчхане смогут делать запрос на видеопросмотр спорного эпизода, связанного со взятием ворот, будет опробовано на ближайших этапах Евротура. Об этом ТАСС рассказал член совета Международной федерации хоккея (IIHF), президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
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