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2 октября 2017, 15:15 | Хоккей: Европа | ТАСС

Третьяк: Правило видеопросмотра при взятии ворот перед ОИ будет опробовано на Евротуре

МОСКВА, 2 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Правило, по которому тренеры сборных во время олимпийского турнира по хоккею в южнокорейском Пхенчхане смогут делать запрос на видеопросмотр спорного эпизода, связанного со взятием ворот, будет опробовано на ближайших этапах Евротура. Об этом ТАСС рассказал член совета Международной федерации хоккея (IIHF), президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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Ранее источник в IIHF сообщил ТАСС, что по итогам полугодового конгресса международной федерации в скором времени будет объявлено о введении такого правила.

«Об этом еще не объявили, но вопрос такой на конгрессе стоял. Было предложение сначала попробовать ввести это правило на чемпионате мира, но мы первыми выступили с тем, чтобы оно было на Олимпиаде, поскольку от таких моментов зависит судьба медалей и выхода в полуфинал или финал, — сказал Третьяк. — Оргкомитет Игр сказал, что он не может не прислушиваться к мнению основных участников турнира и постарается решить этот вопрос. И Константин Комиссаров (секретарь комитета IIHF по судейству — прим. ТАСС) сказал, что это будет опробовано на этапах Евротура».

Ближайшие этапы Евротура пройдут в Хельсинки с 8 по 12 ноября и в Москве с 13 по 17 декабря. Олимпийский хоккейный турнир среди женских и мужских команд пройдет с 10 по 25 февраля.
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