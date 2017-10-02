Третьяк: Правило видеопросмотра при взятии ворот перед ОИ будет опробовано на Евротуре

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее источник в IIHF сообщил ТАСС, что по итогам полугодового конгресса международной федерации в скором времени будет объявлено о введении такого правила.

«Об этом еще не объявили, но вопрос такой на конгрессе стоял. Было предложение сначала попробовать ввести это правило на чемпионате мира, но мы первыми выступили с тем, чтобы оно было на Олимпиаде, поскольку от таких моментов зависит судьба медалей и выхода в полуфинал или финал, — сказал Третьяк. — Оргкомитет Игр сказал, что он не может не прислушиваться к мнению основных участников турнира и постарается решить этот вопрос. И Константин Комиссаров (секретарь комитета IIHF по судейству — прим. ТАСС) сказал, что это будет опробовано на этапах Евротура».

Ближайшие этапы Евротура пройдут в Хельсинки с 8 по 12 ноября и в Москве с 13 по 17 декабря. Олимпийский хоккейный турнир среди женских и мужских команд пройдет с 10 по 25 февраля.