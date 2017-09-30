Хоккеисты «Беларусь U20» потерпели второе поражение подряд в очередном матче экстралиги

Матч прошел на льду столичного Дворца спорта. На 9-й минуте игры первую шайбу забросил хоккеист лидской команды Никита Волес, через минуту хозяева площадки сравняли счет — 1:1. Во втором периоде игроки «Беларусь U20» увеличили отрыв от гостей — 2:1. В третьем периоде «Лида» и «Беларусь U20» не смогли выявить сильнейшего — 3:3. В овертайме сильнее оказалась лидская команда — 4:3.

В очередном матче чемпионата Беларуси «Брест» на домашнем льду проиграл солигорскому «Шахтеру» со счетом 1:4. «Могилев» потерпел поражение, уступив минской «Юности» — 0:8. Жлобинский «Металлург» одержал верх над «Витебском» 3:0, «Гомель» разгромил новополоцкий «Химик» — 8:0.

Следующие матчи чемпионата Беларуси пройдут 5 октября."Беларусь U20 отправится в гости к жлобинскому «Металлургу», «Гомель» примет у себя «Динамо-Молодечно», «Витебск» сыграет с «Могилевом», «Брест» поспорит за очки с «Химиком», а «Лида» проведет домашний поединок с солигорским «Шахтером». Матчи экстралиги начнутся в 19.00.