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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/31181205/
30 сентября 2017, 21:47 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Хоккеисты «Беларусь U20» потерпели второе поражение подряд в очередном матче экстралиги

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты базового клуба молодежной сборной «Беларусь U20» на домашней арене проиграли «Лиде» в очередном матче чемпионата Беларуси — 3:4 (1:1, 1:0, 1:3), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч прошел на льду столичного Дворца спорта. На 9-й минуте игры первую шайбу забросил хоккеист лидской команды Никита Волес, через минуту хозяева площадки сравняли счет — 1:1. Во втором периоде игроки «Беларусь U20» увеличили отрыв от гостей — 2:1. В третьем периоде «Лида» и «Беларусь U20» не смогли выявить сильнейшего — 3:3. В овертайме сильнее оказалась лидская команда — 4:3.

В очередном матче чемпионата Беларуси «Брест» на домашнем льду проиграл солигорскому «Шахтеру» со счетом 1:4. «Могилев» потерпел поражение, уступив минской «Юности» — 0:8. Жлобинский «Металлург» одержал верх над «Витебском» 3:0, «Гомель» разгромил новополоцкий «Химик» — 8:0.

Следующие матчи чемпионата Беларуси пройдут 5 октября."Беларусь U20 отправится в гости к жлобинскому «Металлургу», «Гомель» примет у себя «Динамо-Молодечно», «Витебск» сыграет с «Могилевом», «Брест» поспорит за очки с «Химиком», а «Лида» проведет домашний поединок с солигорским «Шахтером». Матчи экстралиги начнутся в 19.00.

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