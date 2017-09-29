Быков рассказал, что Белоусова помогала ему во время швейцарского этапа хоккейной карьеры

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Белоусова скончалась в пятницу на 82-м году жизни. В паре с Протопоповым она является двукратной олимпийской чемпионкой (1964, 1968) и четырехкратной чемпионкой мира (1965, 1966, 1967, 1968). В 1979 году после зарубежных гастролей фигуристы остались жить в Швейцарии.

«Я имел счастье быть с ней знакомым, мы с ними сотрудничали. Когда я играл в Швейцарии, то приезжал к ним в Гриндельвальд, они мне помогали восстанавливаться после травмы. Потом, когда уже тренировал команду, мы использовали их методику построения тренировочного процесса, катания. Работали достаточно плодотворно», — сказал Быков.

«Они очень приятные, добродушные и отзывчивые люди, сейчас мурашки по коже. Не удивлюсь, если они до последнего выходили на лед и продолжали давать уроки. Они поддерживали форму, следили за своим здоровьем. Очень жаль, что такие люди уходят, Олегу будет очень непросто», — добавил он.

Быков переехал в Швейцарию в 1990 году, где выступал за «Фрибур-Готтерон» и «Лозанну». Сейчас 57-летний специалист, который дважды приводил сборную России к победе на чемпионате мира, работает с одним из швейцарских клубов.