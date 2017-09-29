Хоккеисты «Юности» в гостях обыграли «Брест» в очередном матче экстралиги

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На 6-й минуте матча счет открыл игрок столичной команды Александр Каракулько, во втором и третьем периодах поддержали начинания партнера по команде Максим Парфеевец, Виктор Туркин и Александр Когалев — 4:0. У соперников отличился форвард Илья Балаболкин, который за несколько минут до конца игры оформил дубль — 2:4.

В очередном матче чемпионата Беларуси «Гомель» на домашнем льду разгромил «Витебск» со счетом 9:1. Базовый клуб молодежной сборной «Беларусь U20» потерпел поражение, уступив действующему чемпиону турнира гродненскому «Неману» — 0:4. «Могилев» проиграл «Шахтеру» со счетом 2:7, «Динамо-Молодечно» на домашнем льду уступило «Лиде» — 2:3. «Металлург» оказался сильнее новополоцкого «Химика» — 5:2.

Турнирное положение: «Шаxтер» — 20 очков (7 игр), «Юность-Минск» — 20 (7), «Неман» — 17 (7), «Гомель» — 14 (7), «Беларусь U20» — 13 (7), «Лида» — 12 (7), «Металлург» — 11 (7), «Динамо-Молодечно» — 10 (7), «Химик» — 4 (7), «Витебск» — 3 (7), «Брест» — 2 (7), «Могилев» — 0 (7).

Следующие матчи чемпионата Беларуси пройдут 30 сентября. На льду столичного Дворца спорта встретится команда «Беларусь U20» и «Лида». Солигорский «Шахтер» выявит сильнейшего в гостях у «Бреста», «Гомель» примет у себя «Химик». «Юность» сыграет выездной матч с «Могилевом», а «Витебск» сразится с «Металлургом». Матчи экстралиги начнутся в 13.00.