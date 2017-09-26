«Неман» и «Гомель» сыграют в финале хоккейного Кубка Салея

В первом матче ½ финала «Юность» уступила «Неману» — 4:6. В ответной игре минчане постарались взять реванш за неудачу на домашней площадке. Столичная команда усилиями американского форварда Райана Уолтерса в начале второго периода провела первую шайбу, однако после перерыва гродненцы сравняли счет. Точку в противостоянии поставил нападающий «Юности» Марек Словак — 2:1. Такого результата для хоккеистов минской команды было недостаточно, и в финал розыгрыша почетного трофея вышла гродненская команда.

В другом матче ½ финала «Гомель» под руководством Олега Хмыля в гостях проиграл «Динамо-Молодечно» — 1:3. Хозяева играли агрессивно, забросив по шайбе в каждом из периодов. Авторами заброшенных шайб у победителей стали Артем Землянкин, Егор Воронов и Руслан Васельчук, у «Гомеля» отличился Эдийс Брахманис.

В первом матче «Гомель» победил со счетом 3:0, и по сумме двух игр подопечные Олега Хмыля вышли в финал Кубка Салея, где и встретятся с «Неманом».

Чаще всего победителем данных соревнований становилась минская «Юность». В прошлом сезоне Кубок Салея выиграл «Неман».