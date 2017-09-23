Хоккеисты «Юности» обыграли на домашней арене «Металлург» в очередном матче Экстралиги

На третьей минуте матча счет открыл игрок столичной команды Максим Парфеевец, поддержал начинания партнера по команде Александр Каракулько — 2:0. Только на шестнадцатой минуте игры форварду «Металлурга» Павлу Степанову удалось забить гол — 1:2. Далее, увеличил отрыв хозяев Павел Развадовский — 3:1. За пять минут до конца матча хоккеист «Юности» Даниэль Корсо оформил дубль. Столичная команда одержала верх над жлобинским «Металлургом» со счетом 7:4.

Базовая команда молодежной сборной «Беларусь U20» в гостях у витебских «медведей» нанесла поражение хозяевам — 6:3. Новополоцкий «Химик» добился победы в матче против молодечненских «зубров» — 3:2. «Гомель» в выездном поединке уступил солигорскому «Шахтёру» — 1:4. «Могилев» проиграл «Лиде» со счётом 1:4. Клуб «Брест» набрал первые очки в сезоне 2017/2018, сумев вырвать победу у действующего чемпиона страны «Немана» в серии послематчевых буллитов — 4:3.

Следующие матчи чемпионата Беларуси пройдут 28 сентября. Жлобинский «Металлург» выявит лучшего с «Химиком», «Динамо-Молодечно» ждет в гости «Лиду», «Гомель» сыграет с «Витебском», «Беларусь U20» поборется за победу с «Неманом», «Могилёв» встретится с «Шахтёром», а «Брест» примет «Юность». Начало матчей в 19:00.