Хоккеисты «Юности» обыграли на домашней арене «Металлург» в очередном матче Экстралиги
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В матче чемпионата Беларуси хоккеисты минской «Юности» на домашнем льду обыграли жлобинский «Металлург», сообщает корреспондент БЕЛТА.
На третьей минуте матча счет открыл игрок столичной команды Максим Парфеевец, поддержал начинания партнера по команде Александр Каракулько — 2:0. Только на шестнадцатой минуте игры форварду «Металлурга» Павлу Степанову удалось забить гол — 1:2. Далее, увеличил отрыв хозяев Павел Развадовский — 3:1. За пять минут до конца матча хоккеист «Юности» Даниэль Корсо оформил дубль. Столичная команда одержала верх над жлобинским «Металлургом» со счетом 7:4.
Базовая команда молодежной сборной «Беларусь U20» в гостях у витебских «медведей» нанесла поражение хозяевам — 6:3. Новополоцкий «Химик» добился победы в матче против молодечненских «зубров» — 3:2. «Гомель» в выездном поединке уступил солигорскому «Шахтёру» — 1:4. «Могилев» проиграл «Лиде» со счётом 1:4. Клуб «Брест» набрал первые очки в сезоне 2017/2018, сумев вырвать победу у действующего чемпиона страны «Немана» в серии послематчевых буллитов — 4:3.
Следующие матчи чемпионата Беларуси пройдут 28 сентября. Жлобинский «Металлург» выявит лучшего с «Химиком», «Динамо-Молодечно» ждет в гости «Лиду», «Гомель» сыграет с «Витебском», «Беларусь U20» поборется за победу с «Неманом», «Могилёв» встретится с «Шахтёром», а «Брест» примет «Юность». Начало матчей в 19:00.
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