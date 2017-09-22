Хоккеисты «Юности» обыграли на домашней арене «Гомель»

На четвертой минуте игры отличился нападающий столичного клуба Константин Захаров, который забросил первую шайбу в ворота соперников — 1:0. На 21-й минуте игрок «Юности» закрепил успех, сделав дубль. Спустя 7 минут его поддержал партнер по команде Александр Каракулько — 3:0. В третьем периоде Константин Захаров оформил хет-трик — 4:0. За три минуты до конца матча нападающий «Гомеля» Александр Скоренов забросил в ворота хозяев единственную шайбу.

Базовая команда молодежной сборной «Беларусь U20» одержала третью победу подряд, одолев в гостях новополоцкий «Химик» со счетом 5:2. Хоккеисты солигорского «Шахтера» разгромили жлобинский «Металлург» — 5:0. Клуб «Могилев» на домашней арене не смог одолеть действующих чемпионов страны «Неман» — 3:8. «Брест» проиграл «Лиде» со счетом 2:4. «Динамо-Молодечно» не оставило ни одного шанса «Витебску», забросив 13 безответных шайб в ворота соперника.

Следующие матчи чемпионата Беларуси пройдут 23 сентября. «Химик» встретится с «Динамо-Молодечно», «Шахтер» сыграет с «Гомелем», «Юность-Минск» примет «Металлург-Жлобин», «Могилев» поборется за победу с «Лидой», «Беларусь U20» попытается продлить победную серию в выездном матче против «Витебска», «Брест» попробует одолеть «Неман». Начало матчей в 13:00.